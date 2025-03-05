王大陸再爆「跟黑道掛勾」放高利貸！　知情人：沒給錢就叫小弟打人

記者田暐瑋／綜合報導

藝人王大陸涉嫌教唆友人游翔閔痛毆計程車司機，2人依傷害罪被聲押禁見，今晨他以500萬元交保。他因不滿Uber派來的車輛太差，一氣之下教唆富二代友人游翔閔痛毆司機、派車員，且下手凶殘，還傳影片給朋友炫耀，如今被爆他和黑幫關係密切，甚至私下放高利貸，引發議論。

王大陸涉嫌教唆打人和殺人未遂，犯罪嫌疑重大，但業經檢警二度搜索查扣相關事證，共犯經裁定羈押禁見，串證、滅證之風險已降低，無羈押之必要，5日清晨裁定以500萬元交保。據《三立新聞》報導，有知情人士爆料：「確實跟黑道幫派有在掛勾，有在做放款。」直言應該是在做高利貸，若借款人無法按時還款，王大陸會指使小弟進行暴力討債，甚至可能還有虐待照片存在。

▲王大陸。（圖／記者周宸亘攝）



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此外，王大陸的游姓共犯「游翔閔」是北市某車商富二代，家裡專門販售日本進口休旅車，過去曾與女星林千又有過一段情，一度論及婚嫁，但最後被甩。從游翔閔的IG可以發現，游翔閔跟演藝圈相當熟稔，多次相約出遊聚餐，包含丫頭詹子晴、徐凱希、徐瑋吟、Selina任家萱、任容萱、大飛、陳奕等，生活豐富又精采，疑似出手相當豪邁，大家也都稱他為「游董」。

▲王大陸負面新聞頻傳。（圖／記者黃彥傑攝）