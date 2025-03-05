采子挺過雙劈「熱戀富二代」！十指緊扣牽回家 華山恩愛互動全被拍

▲本刊日前直擊采子和新男友Hank Chow在台北市華山文創園區散步，一路上互動親密牽手，完全不避諱旁人眼光。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

26歲女星謝采紋（采子）2021年因參加《全明星運動會2》，搭上敵隊的何孟遠，當時各有男女朋友邱鋒澤、何紫妍（荳荳）的兩人雙劈新聞被本刊獨家踢爆後，更成為當年10大娛樂新聞之一。相隔4年，時報周刊CTWANT又再度見證采子的新戀情。不賣關子，采子的新對象是一位高帥威猛的富二代Hank Chow，熱戀中的兩人還在大街上互動親密，完全不避諱旁人眼光。

2025年2月22日晚間7點20左右，本刊直擊采子和新男友Hank，漫步在台北市八德路上的華山文創園區Legacy附近，準備去欣賞觀賞凱爾KIRE的演唱會。一路上，男方先是勾起采子的手，走著走著似乎覺得隔層衣服感受不同，之後又變成手牽手十指緊扣，互相交流體溫，而這對熱戀中的情侶就這樣甜甜蜜蜜地一起走去看演唱會。

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▲兩人前往華山Legacy去看演唱會。（圖／本刊攝影組）



▲到場後被現場眼尖的粉絲隨即認出，采子也親切和粉絲合照。（圖／本刊攝影組）



儘管采子戴著黑色口罩，但到場後還是被現場眼尖的粉絲隨即認出，經過大風大浪歷練的采子，雖然新男友在身邊，但她仍大方地向粉絲揮手打招呼，之後還和粉絲合影留念。

▲看完演唱會，采子與男友一度保持著安全社交距離。（圖／本刊攝影組）



▲兩人保持距離只維持了一下下又靠在一起。（圖／本刊攝影組）



晚間9點21分演唱會結束後，采子、Hank情侶檔並肩走出會場，不知道是不是因為看到散場人潮眾多，兩人似乎略感到人群壓力短暫分開走了一小段距離，只不過向前100公尺左右便又並肩同行，還沒走出華山園區男方就伸出左手將采子一把摟住，十足就是熱戀中的情侶樣子。之後兩人就此散步回家，而直到深夜，都未見采子離開。

▲采子男友伸出左手將采子一把摟住，十足就是熱戀中的情侶樣子。（圖／本刊攝影組）



▲采子和男友一同返回男方住所未再現身，疑似已甜蜜同住。（圖／本刊攝影組）



時間往前拉回當日的凌晨零點35分，當時本刊就已直擊采子和新歡一起搭乘多元計程車回到住所，男生右手拿鑰匙開門，左手提著一大袋像是零食，而采子身上穿著正式當日通告的服裝，隔天晚上兩人也一起出門欣賞演唱會。而從種種跡象來推斷，采子和Hank兩人的感情不僅僅是熱戀中的情侶，更是已經發展到了甜蜜同住的階段。

對於與Hank的關係，采子回應本刊表示：「對方是我正在相處的對象，謝謝關心！」

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