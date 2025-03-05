麻衣單親生活曝！被拍「拿15萬PRADA包逛六本木」吐近況：平靜又幸福

▲麻衣（左）喜歡帶著兒子（右）旅遊，秋天去賞楓，冬天就一起滑雪。（翻攝自麻衣IG）



圖文／鏡週刊

至於麻衣在東京的單身生活，也在她受訪前本刊鏡頭的記錄下，得以窺見一二。

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▲麻衣現身東京六本木的街頭，她手拿要價新台幣15萬元的PRADA包，住在有燙金門牌的港區地段。



2月20日東京時間下午1點，本刊於六本木地區巧遇正在逛街的麻衣，只見她身穿駝色羊毛外套、內搭黑色長裙，一身低調而典雅的裝扮搭配酒紅色的PRADA Galleria Saffiano手提包，這顆經典款的包包就連少女時代Tiffany、惠利都有，要價約新台幣15萬元。

▲麻衣每天的生活都圍繞在兒子身上，一心一意想當個好媽媽。



▲麻衣途經派對氣球店，看著氣球出神，她也經常為兒子辦派對布置。



只見當時麻衣經過了派對氣球店，便充滿興趣地進門參觀；她在充滿童趣歡樂氣氛的店中看得津津有味，尤其是對卡通圖案款更是入迷。只是逛了一陣之後，麻衣並未購買就步出氣球店；而她之所以會出現在六本木，就是因她住在附近而已。據悉，六本木位處的東京港區，房價與居民收入都在日本全國名列前茅，有眾多國際企業總部及大使館，可以想像她的生活滋潤且自得。

▲麻衣和兒子感情緊密，去年兒子生日，母子倆穿上和服並慶祝七五三節。（翻攝自麻衣IG）



去年5月本刊掌握到的照片中，則有王泉仁飛去日本，還在計程車上寵溺地摸摸兒子的頭，也有他與麻衣呈現出一家三口和樂天倫氛圍的畫面。麻衣當時對本刊表示：「我們兩人雖然離婚，但是一切以孩子的感受為最大的考量點，同時也維繫好親子關係、父母關係。很開心有相處的時間和機會，希望越來越好。」

▲王泉仁（右）在計程車上輕撫兒子（左）的頭，父子間出現難得的溫馨畫面。（讀者提供）



於是這對父母決定做好榜樣，不讓小孩被大人的情緒影響，麻衣終於揮別了與王泉仁的婚變陰霾，接受採訪時她大方地分享近期的生活與心情，並透露目前是「非常平靜又幸福的狀態」，天天為了家庭和孩子而忙碌，最近才開始慢慢有了自己的時間。



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