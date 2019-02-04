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過年「一定要老公洗碗」　陶晶瑩曝背後原因…女網友狂筆記！

記者劉宜庭／綜合報導

過年期間最重要的就是和家人、親戚聚在一起，享受年節的氣氛，除夕更是家家戶戶團圓圍爐，然而在享受完美食佳餚後，誰來負責洗碗呢？對此，陶晶瑩4日一早分享家中作法，「過年，一定要老公洗碗！」下秒吐露背後原因，不但讓眾人笑翻，也讓不少女網友狂抄筆記準備一試。

▲過年「一定要老公洗碗」陶晶瑩曝原因。（圖／翻攝自Facebook／陶晶瑩）

▲過年「一定要老公洗碗」陶晶瑩曝原因。（圖／翻攝自Facebook／陶晶瑩）

▲陶晶瑩與李李仁結婚14年，感情依舊甜蜜如初。（圖／翻攝自Facebook／陶晶瑩）

陶晶瑩4日在臉書上發文，分享2張李李仁正幫忙洗碗的照片，至於為何過年一定要老公洗碗？她開玩笑說，「因為…公洗發財！（諧音：恭喜發財）」文中，她除了感謝老公洗碗的貼心舉動，還不忘笑問，「他看起來有不高興嗎？」夫妻倆溫馨又有愛的互動，讓眾人羨慕不已，許多網友大讚李李仁簡直是「全世界老公典範」，意外掀起討論。

▲過年「一定要老公洗碗」陶晶瑩曝原因。（圖／翻攝自Facebook／陶晶瑩）

▲過年「一定要老公洗碗」陶晶瑩曝原因。（圖／翻攝自Facebook／陶晶瑩）

▲李李仁洗碗。（圖／翻攝自Facebook／陶晶瑩）

雖然只是玩笑話，陶晶瑩一番言論一出，卻意外勾起不少女網友共鳴，短短不到一天時間，便吸引超過500則分享，不少人笑說要做筆記、紛紛留言喊，「我也來效法一下」、「一定要轉給我老公看」、「好主意！筆記中」、「有道理，這要學起來」，甚至還有女網友直接在文章下方CUE老公，男方秒回「丟著，我洗」，讓陶晶瑩忍不住大讚「好帥啊！」

▲過年「一定要老公洗碗」陶晶瑩曝原因。（圖／翻攝自Facebook／陶晶瑩）

▲男網友被老婆CUE洗碗立刻答應，讓陶晶瑩大讚好帥。（圖／翻攝自Facebook／陶晶瑩）

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關鍵字

陶晶瑩, 李李仁, 除夕, 過年

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