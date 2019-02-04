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《復仇者4》30秒預告出爐！鋼鐵人同框「她」藏玄機　美隊率眾赴死戰

記者劉宜庭／綜合報導

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）將於4月在美國上映，延續上一集許多超級英雄消息，部分角色更是生死未卜，讓人期待新一集的劇情內容。如今最新預告終於出爐，處處都是亮點，美國隊長用堅定而悲壯的語氣立下宣言，「有些人會放下過去往前看，我們辦不到，辦不到。」

▲《復仇者4》最新30秒預告出爐。（圖／翻攝自YouTube／MarvelTW）

▲《復仇者4》最新30秒預告出爐。（圖／翻攝自YouTube／MarvelTW）

▲《復仇者4》最新預告出爐，美國隊長似乎將率領眾人赴死戰。（圖／翻攝自YouTube／MarvelTW）

預告一開始就流露沉重氛圍，在上一集存活下來的超級英雄們，似乎將在美國隊長的率領之下，準備前往和薩諾斯決一死戰。此外，蟻人、雷神索爾、鷹眼、火箭浣熊等人，也出現在畫面中，雖然皆是一閃而過，卻都能引發外界聯想與猜測。

▲《復仇者4》最新30秒預告出爐。（圖／翻攝自YouTube／MarvelTW）

▲《復仇者4》最新30秒預告出爐。（圖／翻攝自YouTube／MarvelTW）

▲《復仇者4》最新30秒預告出爐。（圖／翻攝自YouTube／MarvelTW）

▲火箭浣熊、鷹眼、雷神索爾等人畫面都一閃而過，引發影迷無限猜想。（圖／翻攝自YouTube／MarvelTW）

最引人注意的是，在上支預告中，鋼鐵人被困在外太空，錄製垂死遺言，令外界擔心他可能會死在外太空，如今最新預告中，他和涅布拉同框，似乎正努力修復著什麼，引發外界猜測，是否暗示他將在涅布拉的幫助下重返地球。

▲《復仇者4》最新30秒預告出爐。（圖／翻攝自YouTube／MarvelTW）

▲鋼鐵人（左）同框涅布拉。（圖／翻攝自YouTube／MarvelTW）

《復仇者聯盟4》由導演羅素兄弟執導，故事延續《復仇者聯盟3：無限之戰》，外傳情節可能涉及時間旅行，無論上一集是否受到「終極大反派」薩諾斯消滅生命，包括鋼鐵人、美國隊長、雷神索爾、浩克、黑寡婦、奇異博士、蜘蛛人、黑豹等超過60位超級英雄幾乎全數回歸，還有上一集未出現的鷹眼、蟻人、黃蜂女、女武神、魔法師古一以及新角色驚奇隊長等加入戰場。《復仇者聯盟4》將於2019年4月26日於北美上映。

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復仇者4, 復仇者聯盟4：終局之戰, Avengers: Endgame, 復仇者聯盟4

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