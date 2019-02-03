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快訊／孫其君道歉了！親揭「與郭雪芙關係」　向女友懺悔：是我不夠好

記者劉宜庭／綜合報導

孫其君日前被爆和郭雪芙拍戲假戲真作，背著正宮女友K小姐，連續2天在郭雪芙家過夜，讓K女崩潰不已。事件曝光後，他沉默5天時間，終於在3日對外發聲，除了向K小姐道歉，同時也強調自己和郭雪芙只是好友，「有被我傷害到的人，在這裡誠心的跟大家道歉。」

▲孫其君日前爆和郭雪芙拍戲假戲真作。（圖／翻攝自郭雪芙、孫其君Instagram）。

▲孫其君日前爆和郭雪芙拍戲假戲真作。（圖／翻攝自郭雪芙臉書）

郭雪芙和孫其君合作《我們不能是朋友》傳出假戲真做，被媒體拍到兩人常在女生家中約會，而且孫其君已經擁有門禁卡，但男方其實有交往1年半、在大陸工作的正宮女友，郭雪芙被爆傻傻淪為小三。對此，郭雪芙經紀人日前氣到表示：「真的烏龍一場，根本沒有這回事，她沒有交往。」

▲被說是孫其君小三，郭雪芙無辜說話了。（圖／郭雪芙臉書）

▲孫其君解釋與郭雪芙只是好友關係。（圖／翻攝自郭雪芙、孫其君臉書）

儘管郭雪芙方面極力否認，但孫其君從事件爆發後便神隱，沉默整整5天後，他3日終於透過臉書發文，坦承在感情方面沒有處理好，間接造成外界不好觀感，文中也透露已與女友K小姐分手，並隔空向對方懺悔喊話：「我和k小姐一段美好的感情無法走到最後，我對她很抱歉，讓她傷心難過，是我做的不夠好。溝通過後我們也彼此諒解並且彼此祝福。」

至於與郭雪芙的關係，孫其君也在文中清楚交代，雙方是因為拍戲才進而成為好友，日前被拍到進出女方家，他也做出解釋，「前幾日實是與一群朋友們在計畫一起出國旅遊遊玩，大家相約在郭小姐的家裡碰面討論行程、時不知因此讓媒體朋友們的過度報導與誤解。」

▲孫其君全文。（圖／翻攝自孫其君臉書）

▲孫其君全文。（圖／翻攝自孫其君臉書）

【孫其君全文】

最近的新聞報導因為自己在個人感情方面沒有處理好，間接造成了大家的感觀不愉快深感抱歉。我和k小姐一段美好的感情無法走到最後，我對她很抱歉，讓她傷心難過，是我做的不夠好。溝通過後我們也彼此諒解並且彼此祝福。

我與郭雪芙小姐是因為拍戲關係而成為了好友，前幾日實是與一群朋友們在計畫一起出國旅遊遊玩，大家相約在郭小姐的家裡碰面討論行程、時不知因此讓媒體朋友們的過度報導與誤解。

我了解身為公眾人物本身就應該對自己的行為負責， 對於造成其他朋友的不便和困擾，我也感到抱歉。有被我傷害到的人，在這裡誠心的跟大家道歉，這次的事情讓我反省了很多，我應該好好充實自己，更專心在工作上，不讓大家失望。

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