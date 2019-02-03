水原希子、一世代哈利同框了！　KTV狂歡畫面曝光

記者劉宜庭／綜合報導

混血名模水原希子日前被英國媒體爆新戀情，對象是小4歲的英國男團一世代（One Direction）成員哈利（Harry Styles），傳出雙方是在日本工作時相識，男方更多次飛去日本相見。雖然她先前已出面否認，強調「我們一次都沒見過面。」不過近來2人同框照流出，還一起在KTV同歡，畫面再度掀起外界高度關注。

▲水原希子、哈利爆緋聞，引發全球粉絲關注。（圖／翻攝自水原希子Instagram、哈利臉書）



水原希子過去鮮少為戀愛緋聞表態，日前罕見在推特回應緋聞，並以日文寫道：「有關我和哈利斯泰爾斯交往的報導，我們交往並非事實，連一次也沒有見過面，各位，這個世界上充斥著假新聞，敬請不要隨便跟著起舞，好嗎！」

▲水原希子否認和哈利交往：「我們一次都沒見過面。」（圖／翻攝自推特／水原希子）

不過，真人秀節目《Queer Eye》日前到日本取景拍攝，身為主持人之一的鮑比伯克（Bobby Berk），近來在IG限時動態分享影片，竟曝光水原希子和哈利的同框畫面，PO文更直接標註雙方IG帳號，期間2人也跟著大夥一起到KTV飆唱，氣氛十分歡樂。

▲水原希子、哈利同框。（圖／翻攝自Bobby Berk的Instagram）



▲水原希子、哈利和一群友人一起唱KTV。（圖／翻攝自Bobby Berk的Instagram）

不過，對比水原希子先前強調，與哈利「連一次也沒有見過面」，如今同框畫面曝光，引發外界質疑是否自打臉？不過也有人猜測，2人也有可能是在鮑比伯克的介紹下才見面，然而無論如何，雙方這次一起出遊，勢必又讓緋聞甚囂塵上，在網路上掀起討論。