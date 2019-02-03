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2019春晚「藝人名單出爐」全是大咖！　《星光》男星合唱Baby

記者劉宜庭／綜合報導

大陸中央電視台的春節聯歡晚會（簡稱：央視春晚），是全年最受注目的大型電視盛會之一，將於4日除夕首播，官方也於3日公開演出嘉賓名單，除了有成龍、迪麗熱巴、張藝興、周冬雨、黃曉明、李易峰、TFBOYS等大咖，不少台灣A咖也列入在其中，讓粉絲期待不已。

▲張藝興、迪麗熱巴、黃曉明等大咖將齊聚春晚。（圖／翻攝自張藝興、迪麗熱巴、黃曉明微博）

▲張藝興、迪麗熱巴、黃曉明等大咖將齊聚春晚。（圖／翻攝自張藝興、迪麗熱巴、黃曉明微博）

央視春晚3日正式釋出節目表演名單，大咖雲集。其中，迪麗熱巴、張藝興、周冬雨、鐘漢良和團體鳳凰傳奇，將合作表演歌舞《中國喜事》，黃曉明和劉濤將共同演唱《請茶歌》，張杰與孫楠則會合唱《時間的遠方》。

不僅如此，鄧倫、容祖兒、秦嵐、江疏影、景甜、吳磊、楊紫、陳偉霆、郁可唯等大咖，也全都會出現在螢光幕前。

▲台灣藝人林志玲、林志炫也將登上春晚。（圖／翻攝自林志玲、林志炫微博）

▲台灣藝人林志玲、林志炫也將登上春晚。（圖／翻攝自林志玲、林志炫微博）

此外，台灣許多大咖藝人，也同樣出現在春晚表演名單中，除了林志炫、林志玲、費玉清及魔術師劉謙之外，12年前從第一屆《超級星光大道》爆紅的楊宗緯，也將與Angelababy（楊穎）合作演唱《雪花賦》。

▲Angelababy將於春晚節目上與楊宗緯合作演出。（圖／翻攝自Angelababy、楊宗緯微博）

▲Angelababy將於春晚節目上與楊宗緯合作演出。（圖／翻攝自Angelababy、楊宗緯微博）

►點我看2019春晚完整名單。

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關鍵字

央視春晚, 中央電視台, 春節聯歡晚會

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