曾莞婷泰國「洗澡照」曝光！　連身泳衣掉出北半球…網一看全暴動

記者劉宜庭／綜合報導

藝人曾莞婷有「本土劇女神」之稱，多年來勤於保養，一直維持曼妙好身材，是許多女粉絲羨慕、看齊的對象。行程滿檔的她，近來好不容易有時間度假，帶媽媽飛到泰國玩，除了當地美景及旅遊點滴，期間還不忘曬出穿著泳裝時的美照，其中一張「洗澡照」，更是讓大票網友瞬間暴動了！

▲曾莞婷近來和家人飛往泰國旅遊。（圖／翻攝自曾莞婷Instagram）



曾莞婷日前飛往泰國華欣度假，除了曬出一系列自拍美照，期間還PO出影片，開心介紹當地美景，「這邊是海邊的咖啡廳，我現在在華欣，很漂亮的地方，有機會你們也可以來玩一下。」

▲曾莞婷開心分享旅遊點滴。（圖／翻攝自曾莞婷Instagram）

不久前，曾莞婷才PO出度假時，換上連身開衩泳裝，整個人坐在泳池旁的撩人辣照。當時她胸前大挖深U，展現傲人胸圍，大腿根部及美臀形狀也隨之現形，讓不少網友看了鼻血直流。

▲曾莞婷日前曬出泳衣照，大方展現火辣身材。（圖／翻攝自曾莞婷Instagram）

沒想到，相隔約4天後，曾莞婷竟大尺度PO出「洗澡照」，穿著和先前同款的泳裝，一邊搓泡泡洗頭髮，一邊對著鏡頭露出甜美笑容，胸前深U更掉出北半球，傲人事業線，更是讓人忍不住直盯，不少網友見狀，也紛紛暴動留言喊，「太犯規了吧」、「好性感」、「那個…那個線跑出來了」，也有人笑說，「帶領新風潮，洗澡要穿泳衣哦。」在網路上意外掀起一陣熱烈討論。

▲曾莞婷PO出「洗澡照」讓網友驚呼太犯規了。（圖／翻攝自曾莞婷Instagram）