吳綺莉失控曝「洋媳婦清涼照」控惡行！　不工作原因讓她傻眼

記者劉宜庭／綜合報導

「小龍女」吳卓林2018年11月宣布，和女友Andi在加拿大登記結婚，小倆口返回香港後，一度又鬧出積欠房租，最後由吳綺莉出面幫忙付清解決，事後2人再度搬離家中。怎料一波未平一波又起，吳綺莉近來突失控在臉書PO出Andi過往的清涼裸露照，並指控對方藉生病為由不願工作，讓她忍無可忍開罵了。

▲吳綺莉控洋媳婦不工作，吳卓林頻向她朋友借錢。（圖／翻攝自Andi Instagram、吳綺莉微博）

吳綺莉3日下午突然在臉書發文，一連PO出多張Andi過往的性感照，以及2018年4月時吳卓林的對話截圖，當時小龍女傳訊「I am in danger（我有危險）」，疑似正向她求救，但吳綺莉並未明確解釋當時情形，僅在下方留言向友人透露，「沒好好教好孩子，不想朋友們白幫」、「她可賣都賣完了，Etta（吳卓林）現在很努力想方法養Andi。」

▲吳綺莉3日突曬出多張Andi的清涼照。（圖／翻攝自Facebook／吳綺莉）



▲吳卓林疑似曾傳訊求救。（圖／翻攝自Facebook／吳綺莉）



面對港媒關切，吳綺莉忍不住大吐苦水。據《on.cc東網》報導，她指控吳卓林到處向她的朋友借錢，為此相當為難，不想因此欠朋友人情，而Andi則是稱有人群恐懼症，不想找必須面對群眾的工作。然而讓她不解的是，Andi過去明明說過曾是月入港幣30萬元（約台幣117萬元）的幼稚園老師，如今卻稱患病，才讓她氣得開罵，並無奈表示：「是不是要籌錢給她看病？醫院不知道有沒有得治這種恐懼症？」

▲吳卓林與Andi。（圖／翻攝自Andi IG）



面對吳綺莉指控，據香港《蘋果日報》報導，吳卓林透露目前正努力工作，沒想到被媽媽揭家醜，「明明是想攻擊我。」她也坦言，為此感到不開心。