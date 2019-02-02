飛飛笑著「轉頭告狀」報仇成功！　范范一臉無奈…黑人：不小心的

記者劉宜庭／綜合報導

陳建州（黑人）跟范瑋琪（范范）結婚後，育有雙胞胎飛飛翔翔，平時常透過社群網站分享育兒、生活點滴。近來，他帶著一家人、包括保母小亨堡，一起趁著過年假期，出國飛到LA度假，期間夫妻倆帶著孩子們到樂高樂園遊玩，沒想到途中卻發生一件「尷尬的事」，讓網友全都笑翻。

▲黑人一家趁著過年假期，飛到LA旅遊度假。（圖／翻攝自黑人Instagram）

▲飛飛翔翔在樂高樂園玩得不逸樂乎。（圖／翻攝自黑人Instagram）

黑人2日透過IG曬出一段影片寫道，「一家人在樂高樂園的船上、突然發生了尷尬的事…還被飛飛告狀！！！」原來，他搭船到一半時，突然發出「巨響」，一旁的飛飛聽到，立刻笑了出來，還不忘轉頭向范范告狀：「拔拔放屁！」

▲飛飛抓包黑人放響屁，立刻轉頭跟范范告狀。（圖／翻攝自黑人Instagram）

范范得知後，立刻露出無奈表情，「拔拔，你不要一直這樣子好不好。」黑人笑回，「不小心放的嘛…。」事實上，不久前他和雙胞胎兒玩遊戲時，曾經抓包飛飛偷放屁的瞬間，如今被兒子報仇反將一軍，父子倆溫馨又有趣的互動，也讓眾人笑翻，不少網友笑虧，「超大聲的笑死哈哈哈哈哈哈」、「真是可愛的一家人」、「黑人很耍寶欸」、「范范無奈臉」，意外引發討論。

▲黑人過去也曾抓包飛飛放屁。（圖／翻攝自黑人臉書）

▼飛飛抓包黑人放屁秒告狀。（影片／取自黑人Instagram，如遭刪除請見諒。）