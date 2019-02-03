賈永婕「16歲正妹女兒」解放比基尼！　一轉正面…媽還是贏了

記者劉宜庭／綜合報導

藝人賈永婕2002年和德杰建設少東王兆杰結婚，兩人一共生了3名兒女，近來她趁著過年連假期間，帶孩子們飛往菲律賓度假，大方曬出一系列比基尼照，2個寶貝女兒也穿著泳裝一同入鏡，面對愛女「轉大人」的背影，她也忍不住驚嘆：「好像快追上我了。」

▲賈永婕近來和家人飛往菲律賓旅遊度假。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

黑人（陳建州）日前才曬出與賈永婕16歲大女兒的合照，當時安安甜美笑容及高挑身材，就曾掀起不少話題。如今，賈永婕帶著全家人，一起飛往菲律賓旅遊度假，除了分享當地風景及美食，期間也不忘大方曬出火辣比基尼照，讓網友一飽眼福。

▲黑人日前PO出和賈永婕大女兒安安的16年前後對比照。（圖／翻攝自陳建州臉書）



引人注意的是，不只是賈永婕，就連她16歲大女兒安安及今年滿14歲的二女兒小羽，也都穿著比基尼入鏡，3人一同展現纖瘦身材，美臀形狀和螞蟻腰也全都被看光。雖然賈永婕笑說，好像快被女兒追上了，不過下秒話峰一轉，「好險一轉身還是我贏！」

▲賈永婕母女3人穿比基尼入鏡。（圖／翻攝自賈永婕Instagram）



▲賈永婕笑說「一轉身還是我贏。」（圖／翻攝自賈永婕Instagram）

同時，賈永婕也曬出母女3人「轉正面」的畫面，性感模樣曝光後，立刻吸引大票粉絲留言狂讚，「不科學」、「完全姐妹」、「姐姐像媽媽，都是美人」、「媽媽依然第一名」，在網路上意外掀起一陣熱烈討論。