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昆凌奔勇士隊主場「合照Curry」！　露迷妹笑…周杰倫站旁邊吃醋了

記者劉宜庭／綜合報導

日前2019年NBA明星賽正進行投票時，昆凌特地為了勇士隊一哥柯瑞（Stephen Curry）拉票加油，當時獲得對方點名回應，沒想到事隔短短一個月時間，如今她直奔勇士隊主場，捕獲偶像本尊拍下合照，堪稱是最成功迷妹，也讓周杰倫再度吃醋了！

▲周杰倫、昆凌合照Curry。（圖／翻攝自昆凌Instagram）

▲周杰倫、昆凌合照Curry。（圖／翻攝自昆凌Instagram）

▲周杰倫、昆凌合照Curry。（圖／翻攝自昆凌Instagram）

昆凌3日透過IG打卡在甲骨文體育館（Oracle Arena），人在勇士隊主場的她，當然也不忘親睹偶像風采，並開心曬出與Curry的合照，「不難看出我是一名超級粉絲，我實在忍不住笑了。一如往常地，今晚比賽也很精彩！」照片中，她素顏入鏡，和Curry拍照同時，臉上不自覺地露出迷妹羞笑。

期間，周杰倫和昆凌爸爸人都在現場，周董雖然裝作吃醋，開玩笑留言：「看到我都沒笑那麼開心。」不過，他自己也在IG曬出影片，分享夫妻倆與Curry的互動，並在文中表示，如果對方有機會參加他在拉斯維加斯的演唱會，「跟我說一聲，我會把麥克風給你。」

▲周杰倫、昆凌合照Curry。（圖／翻攝自昆凌Instagram）

▲周杰倫、昆凌在Oracle Arena打卡，面對面和Curry聊天。（圖／翻攝自周杰倫Instagram）

▲昆凌。（圖／翻攝自昆凌IG）

▲昆凌爸爸也在現場。（圖／翻攝自昆凌Instagram）

此外，由於Curry球衣背號是30，昆凌卻穿著印有12號的球衣上前合照，許多人好奇其中原因，她事後解釋：「因為當時客制了球衣選了我的生日12號。」不過她強調自己仍是30號的頭號粉絲。

▲昆凌。（圖／翻攝自昆凌IG）

▲昆凌。（圖／翻攝自昆凌IG）

▲昆凌解釋球衣號碼意義。（圖／翻攝自昆凌Instagram）

周杰倫夫婦合體Curry的畫面曝光後，不少人形容昆凌根本是「追星典範」，同時也有許多網友直呼超羨慕，「恭喜追星成功」、「有最愛的人陪著去看最喜歡的偶像，這也太幸福了吧」、「嫁對人了」、「周董實力寵妻」，在網路上掀起一陣熱議。

▼周杰倫、昆凌面對面和Curry聊天。（影片／翻攝自周杰倫Instagram，如遭刪除請見諒。）

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關鍵字

昆凌, Curry, 周杰倫, 周董, 柯瑞, Stephen Curry

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