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阿滴「寵妹行為全記錄」！　滴妹單身都你害的啦～

記者楊蕎綺／綜合報導

YouTuber阿滴經營語言學習頻道爆紅，除了教學英文，平常也會分享生活，可說是「完全妹控」的他，和滴妹的互動常被笑會害妹妹沒男友，常常在影片中自然出現的「寵妹行為」更是超圈粉。

▲▼阿滴載妹出車禍決定戒壞習慣！（圖／翻攝自Facebook／阿滴英文）

▲阿滴超寵妹，被封暖男哥哥。（圖／翻攝自阿滴英文臉書）

【不准交往大叔男友！】

阿滴日前陪滴妹上《娛樂百分百》，被問到「如果發現滴妹交了一位年齡差20歲的大叔男友，會有什麼反應？」他先是半開玩笑說會當場下跪、痛哭流涕，接著接著認真表示：「男生這麼大的話，如果老了要怎麼照顧她？他如果比較先走的話…」，一番話差點把滴妹逼哭，主持人也為之動容：「你們真的感情很好耶！」

▲▼想到滴妹「交往大20歲大叔…」（圖／翻攝自YouTube／八大電視台娛樂百分百）

▲▼阿滴不希望滴妹和年紀太大的男生交往，怕妹妹未來會沒有人照顧。（圖／翻攝自Youtube／娛樂百分百）

▲▼想到滴妹「交往大20歲大叔…」（圖／翻攝自YouTube／八大電視台娛樂百分百）

【妹妹的力量】

阿滴過去曾是一個「飆仔」，只要騎上機車，超速、闖紅燈、鑽洞對他來說都是家常便飯，甚至曾用20分鐘就從新店騎到新莊，也因此出過至少10次車禍，但壞習慣怎麼樣也改不掉，直到某次載滴妹回家，他一樣飆速結果出車禍，滴妹因穿短褲刮傷，看到妹妹明明膝蓋都是血，卻因為怕他擔心而忍著不哭的樣子，他痛下決心不再飆車，「那次的車禍成為我最後一次車禍。」他也笑說是「妹妹的力量」改變了他。

▲▼阿滴載妹出車禍決定戒壞習慣！（圖／翻攝自Facebook／阿滴英文）

▲阿滴曾是一名「飆仔」，因為妹妹才改掉壞習慣。（圖／翻攝自阿滴英文臉書）

【不想吃的都給哥哥吃】

滴妹先前曾和阿滴一起受邀到首爾參加活動，兄妹倆趁空檔到街上買小吃，她手上拿著食物和飲料，表情相當幸福，還到嘴角沾滿麵包屑，阿滴直接伸手幫忙擦，動作引起網友熱烈討論，不少人笑虧這根本是情侶間的動作。

阿滴幫滴妹擦嘴。（圖／翻攝自Youtube／滴妹）

▲阿滴幫妹妹擦嘴角。（圖／翻攝自Youtube／滴妹）

不只擦嘴角，因為滴妹不愛吃吐司邊，直接對阿滴說：「我不喜歡吃邊邊，給你吃好不好？」哥哥毫不猶豫答應，由於對餐點的誤會，結果滴妹又不小心點了一個一模一樣的吐司，被問到「怎麼辦？」滴妹笑說：「我吃肉，剩下的給哥哥吃。」阿滴也逆來順受，網友紛紛留言讚：「直接暖一波，被圈粉了。」

阿滴幫滴妹擦嘴。（圖／翻攝自Youtube／滴妹）

▲滴妹笑說要只吃肉、剩下的給哥哥吃，阿滴也苦笑答應了。（圖／翻攝自滴妹Youtube）

【花5hr做一張卡片】

滴妹26歲生日時，阿滴趁著妹妹出門空檔，與手作達人「莎莎」共同製作了巨大化的「爆炸卡片」，兩人光是組裝就花了5個小時，最後完成一個足以讓阿滴塞進去的「巨型紙箱卡片」。爆炸卡裡藏有3面機關卡片，正面則寫著阿滴滿滿的真心話，讓滴妹讀了忍不住泛淚哽咽地說：「好感動喔，謝謝。」玩其他面的卡片時，也不斷發出「好猛喔」的驚嘆聲，網友羨慕直說：「果然是別人家的哥哥從來不會讓人失望。」也有人笑說：「真心不覺得滴妹交得到男朋友，哥哥的標準太難超越了！」

阿滴送巨型手作卡片給滴妹。（圖／翻攝自Youtube／滴妹）

▲▼阿滴花5小時為滴妹組裝超大生日卡片。（圖／翻攝自Youtube／滴妹）

阿滴送巨型手作卡片給滴妹。（圖／翻攝自Youtube／滴妹）

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關鍵字

阿滴, 滴妹, 暖男, 寵妹, 妹控

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