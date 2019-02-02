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「阿信和Jolin是真的嗎？」　五月天錄影罕見正面解答！

記者劉宜庭／綜合報導

五月天在演藝圈打滾近19年，其他4位團員都已娶得美嬌娘，唯獨主唱阿信（陳信宏）仍然單身中，感情狀態備受外界關注。沒想到，前陣子網上竟瘋傳他與女神蔡依林（Jolin）的緋聞，對此，官方近來罕見預告，將於除夕特別節目上正面做出解答！

▲▼五月天「人生無限公司」鳥巢終極版第二場嘉賓蔡依林。（圖／相信音樂提供）

▲蔡依林曾擔任五月天演唱會嘉賓。（圖／資料照／相信音樂提供）

蔡依林2016年和錦榮分手後，至今仍未傳出新戀情，不過曾擔任五月天演唱會嘉賓的她，前陣子竟被網路瘋傳，與主唱阿信疑似有曖昧氛圍。過去，阿信也曾發文曖昧表示：「圖片少了一位重要的女孩，我看到妳的祝福了，是誰…我就不特別說了。」當時一番話同樣掀起外界猜測。

不過對於傳聞，雙方從未承認。近來農曆新年將至，五月天預告將於4日除夕夜晚間10點，在相信音樂YouTube官方頻道播出特別節目《五月天陪你守歲2019》，將會針對各種「疑難雜症」一一解答，其中就包括了「阿信和Jolin是真的嗎」，以及「瑪莎洗髮精用什麼」、「怎麼跟五月天交朋友」、「總裁洗衣服了嗎」，至於答案為何，只能等到當晚影片釋出才能揭曉。

▲五月天將於4日晚間推出特別節目《五月天陪你守歲2019》。（圖／相信音樂提供）

▲五月天將於4日晚間推出特別節目《五月天陪你守歲2019》。（圖／相信音樂提供）

▲五月天將於4日晚間推出特別節目《五月天陪你守歲2019》。（圖／相信音樂提供）

此外，五月天也將在節目中，大方「接招」歌迷問題，有歌迷問及《人生無限公司》演唱會已完美落幕，五位老闆「遣散費」什麼時候給？其實《人生無限公司》並未結束，將透過五月天第三部3D演唱會電影《五月天人生無限公司》無限延伸，阿信更說：「《人生無限公司》在真實人生一樣上演，帶著五月天的音樂，繼續在無限人生，繼續生活，所以沒有遣散費。」

節目中，五月天也邀來丁噹、家家、白安、宇宙人小玉、宇宙人方Q、黃奕儒、黃士杰，師兄妹大團圓，在節目陪伴眾人迎新春，由於2019年恰巧是五月天出道第20年，他們也許下新年願望，「繼續打鬧20年，繼續打鬧40年，繼續唱到80歲，繼續迎接新的一年。」

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關鍵字

五月天, 阿信, 陳信宏, 蔡依林, Jolin

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