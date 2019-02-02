王淨打保齡球狂洗溝！　張庭瑚笑遊戲黑洞後…直接滑倒

記者李欣容／台北報導

王淨、張庭瑚、王淨、宋柏緯、謝翔雅、吳岳擎主演的《愛情白皮書》今（2日）釋出新版預告，一行人到遊樂園拍戲，玩出好感情，打保齡球狂洗溝的王淨，被張庭瑚封為遊戲黑洞，沒想到下一秒張庭瑚卻稱地板太滑頻撲街。

▲▼王淨（右）被虧是遊戲黑洞。（圖／東森提供）

王淨笑說前一天才拍了整晚淋雨戲，沒想到今天一早又來玩整天的遊戲，拍到最後人都有點飄飄然的，本來就不擅長玩遊戲的她，在玩保齡球時每場都洗溝，弱到連自己都覺得不可思議，張庭瑚直接虧她沒有玩遊戲的「體質」。

▲張庭瑚初次到複合式遊樂場覺得很新鮮。（圖／東森提供）



曾是籃球校隊的張庭瑚玩得太開心，一站到投籃機前就不肯離開，但一玩起保齡球就頻頻「撲街」，還怪罪場地太滑。謝翔雅則是看到什麼遊戲都想玩，堪稱是全場最嗨的氣氛王。

▲《愛情白皮書》左起宋柏緯、王淨、張庭瑚、謝翔雅、吳岳擎寫春聯跟觀眾拜早年。（圖／東森提供）

也因春節假期將至，一行人將以豬年為主，分別寫下「豬事如意」、「豬豬平安」、「妙語如豬」、「豬事大吉」、「豬妳好運」等吉祥話，沒想到張庭瑚寫的「妙語如豬」被大家瘋狂打槍，要求退貨。台視、東森《愛情白皮書》由張庭瑚、王淨、宋柏緯、謝翔雅、吳岳擎等人領銜主演，並將接檔《艾蜜麗的五件事》播出。