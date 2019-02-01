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《真寵》影評：導演最平易近人作品，卻又不失質感的宮鬥劇

《真寵》。（圖／《真寵》劇照）

▲《真寵》。（圖／《真寵》劇照，以下皆同）

文／影癮作動－深呼吸的電影空間

這部作品是由希臘怪才導演尤格藍西莫執導，並找來一票實力堅強的卡司，如電視劇經驗豐富的奧莉薇雅柯爾曼，曾拿下奧斯卡最佳女配角的女神瑞秋懷茲，以及這兩年才剛拿下奧斯卡影后的艾瑪史東，另外還有外型與演技實力兼具的尼可拉斯霍特，跟演過比利林恩的喬歐文，導演跟演員陣容一字排開真的很吸引人，也是今年奧斯卡獎季的熱門片。

《真寵》。（圖／《真寵》劇照）

劇情描述18世紀初的大不列顛王國，身處與法國綿延不絕的戰火之中，也正是在這個動盪不安的時代，虛弱的安妮女王一舉登上了王位寶座。然而，在這位體弱多病且性格乖戾多變的女王背後，真正在打理國家政事的實為她的閨蜜莎拉夫人。一天，一位新的女侍艾碧嘉來到了她們的生活之中，她的靈巧聰穎成功吸引莎拉夫人並將她納入麾下；然而，她不知道的是，艾碧嘉早已將這個得來不易的機會，視為自己登上貴族之路的重要踏板。

當莎拉夫人對宮廷內明爭暗鬥的權利鬥爭感到厭倦無比時，艾碧嘉也順理成章的替補上女王身邊的空缺。她們超出友誼且快速萌芽發展的情誼，給了她一個滿足自己野心的機會。她告訴自己，她絕不會讓任何女人、男人、政客以及所有無關緊要的事物成為她的絆腳石。

▲▼艾瑪史東、奧莉薇亞柯爾曼、瑞秋懷茲《真寵》劇照。（圖／福斯提供）

導演尤格藍西莫自從他的《非普通教慾》與《非普通服務》受到國際影壇關注，甚至被提名奧斯卡最佳外語片以後，為他打開了前進好萊塢的機會，接連拍了《單身動物園》以及《聖鹿之死》，評價口碑不俗，但他的電影一向非普羅大眾愛看及能接受的電影，但這次的《真寵》可說是他生涯的重大突破，不但保有他個人風格，同時也是一般觀眾能看得懂的電影。

而在還沒看這部片以前看了預告片，以為是杜撰出來的宮廷劇，但看完後再去查相關資料，赫然發現這部片是真的有根據史實軼聞在拍，安妮女王以及莎拉夫人甚至艾碧嘉這些角色都是歷史中有記載的人物，即使不是所有事都符合史實，但導演及劇組的用心從這點就看得出來，而全片場景皆在英國赫特福郡的哈特菲爾德莊園所拍攝，並且場景皆採用自然光，從這也可看出導演的功力以及對於細節的要求。

▲▼艾瑪史東、奧莉薇亞柯爾曼、瑞秋懷茲《真寵》劇照。（圖／福斯提供）

這次演員的表現也是一大看點，奧莉薇雅柯爾曼、瑞秋懷茲、艾瑪史東三人的對戲可說精彩萬分，說實在話這三人都有資格角逐最佳女主角以及最佳女配角，因為戲份的分配實在太平均，三人的表現也太難分軒輊，但這部片的主軸基本上是以安妮女王為主軸，其他角色圍繞著她打轉，柯爾曼可說把女王內心的脆弱不安與渴望被愛的心境，演繹得非常之好，那喜怒無常的性格，可說源自於她悲劇性的一生（懷孕17次只有5個是活產，最長命的僅僅只活到11歲）。

而瑞秋懷茲也將野心勃勃干預朝政的莎拉夫人詮釋得非常棒，氣宇軒昂的中性打扮，更是不論男人或女人看了都會愛上她，不愧是女神級的演員，艾瑪史東飾演的女侍艾碧嘉，更是她從影以來心機最深沉機關、最算盡的角色，與莎拉夫人的明爭暗鬥相互飆戲，讓觀眾看得好不過癮，但最後她也意識到即使她贏了這場鬥爭，依舊只是女王的一個玩物，只能任其擺布，到頭來沒有一個人是真正的贏家。

▲▼《真寵》劇照。（圖／福斯影片提供）

這部片真要說缺點，大概只有因本片是以女性為重心，而讓片中所有男性都成了邊緣化的角色，不過觀眾依舊可以看到尼可拉斯霍特及喬歐文帥氣的臉龐，這小缺陷也只能說瑕不掩瑜，況且雖然表面上這部片看起來像商業電影，但還是充滿了尤格那種怪誕謬趣的風格，而且一樣是宮鬥劇，拍起來卻一點都不俗濫，勝過中國的古裝宮廷劇許多，光看美術與藝術風格就已值回票價，喜歡尤格的影迷當然不可錯過，沒看過他作品的觀眾，也很適合以這部來當作欣賞此位怪才導演的入門作，一定能帶給你特別的觀影感受。

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