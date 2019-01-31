小女童熊抱溫昇豪大喊哥哥！他送暖偏鄉笑到眼睛看不見

記者林奕如／台北報導



溫昇豪趕在農曆年節前專程南下屏東縣牡丹鄉高士國小牡林分校，孩子們熱情團團圍住他，大聲喊他昇豪哥哥，他也鼓勵這群純真笑容燦爛的孩子們，要勇敢做夢，「有一天，你到大城市，到世界各地，甚至到太空，不管到哪裡，都不要忘記帶著最初衷的夢想，一輩子繼續往前進。」

▲小女孩興奮抱著溫昇豪求合照。（圖／療癒之手基金會提供）

溫昇豪參與療癒之手基金會與恆春基督教醫院攜手關懷協助偏鄉部落孩子的公益活動，與剛放寒假來自牡林、長樂、伊屯、中心崙共4個課輔班的90多位小朋友，一起踢足球、DIY排灣族琉璃珠工藝，中午他在課輔班簡單用餐，熱情的原住民阿姨在廚房做菜時，特別為他加菜山豬肉、花生粉蒸南瓜、樹子排骨湯，他大讚美味可口，忍不住多吃一碗紅藜飯。

▲溫昇豪和小孩一起踢足球。（圖／療癒之手基金會提供）

可愛的孩子們，專心聆聽溫昇豪說話， 小男孩大讚他好帥、好高，小女孩爭相拍照要簽名，溫昇豪表示：「在南台灣，尤其像恆春半島，醫療資源與教育資源比較匱乏，也因為這樣，我更希望能帶給他們正能量，不管是物質還是夢想的經營，都希望他們有更大的夢想，與追求夢想的勇氣。」

從台北高鐵南下到山上，車程長達5小時，為了能一早就投入活動，溫昇豪前一晚即南下住在恆春，他對孩子們說，成就夢想的過程，會有很多坎坷，「做夢是人的天性，我也做夢，所以小朋友要有作夢的精神，你可以想，10年之後，20年之後，想要成為一個什麼樣的人，勇敢做夢，但這個夢不是白日夢，要做一個實際的夢想。」