ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「無名小站」背景音樂超紅！　鋼琴創作家娃娃臉長相曝光

▲▼V.K克。（圖／小巨人音樂國際提供）

▲V.K克在高雄舉辦演奏會。（圖／小巨人音樂國際提供）

記者關韶文／台北報導

憑藉著一首《手掌心》創作獲陳玉珊賞識並讓丁噹唱紅，進而跨界戲劇、電影界為 《蘭陵王》、《到不了的地方》、《幻城》、《新泡沫之夏原聲帶》而紅遍亞洲的亞洲流行鋼琴演奏大師V.K克，發行了出道十年的紀念專輯《光 無盡墜落的美麗》。

值得一提的是，當初在「無名小站」創立部落格累積作品的鐵粉的V.K克，在這三場的演奏會上，有不少粉絲族群都是媽媽，而且還帶著自己的父母及小孩一起來看，形成有趣的｢三代同堂」狀況；儼然成為師奶殺手的他，更有媽媽們組成後援會支持，V.K克笑說：｢這群媽媽粉絲都很可愛，可能因為都是跟我一樣都是30多歲的年紀，所以他們都是從我在無名小站時期就開始追，追到最後都生小孩了，還會定期聚會成了好友！」

▲▼V.K克。（圖／小巨人音樂國際提供）

▲▼V.K克發行演奏專輯，活動現場聚集許多死忠粉絲。（圖／小巨人音樂國際提供）

▲▼V.K克。（圖／小巨人音樂國際提供）

被稱為師奶殺手的V.K克，因為過人的琴藝再加上天生娃娃臉，而讓許多師奶粉絲對他為之傾倒，愛跟粉絲聊天噓寒問暖的他，還因此成為這些媽媽的｢精神支柱」，他笑說，｢有一位女粉絲因為十多年前丈夫過世，在偶然的情況下由女兒推薦我的音樂，沒想到後來變成比女兒還鐵粉的粉絲，而她也常寫信給我，跟我分享她的心路歷程故事及家庭背景，告訴我我的音樂成為她人生的支柱，讓她從不敢回想變成可以堅強面對並勇敢走下去，趁此機會跟我說聲謝謝！」

上周日在高雄舉辦演奏會的V.K克，演奏會上趣事橫生；其中有一段即興脫稿演出｢戀與製作人」主題曲鋼琴版，表演結束後竟突然竟被男小提琴手團員深情擁抱，讓台下粉絲鼓譟說「在一起」！ 此外，常常跨界為手遊創作配樂的V.K克，讓許多手遊配樂製作老師的太太特別買票捧場支持，「其中有一個太太以為我下一首要演奏他喜歡的角色曲，結果因為太期待大吸了一大口氣，舞台都聽的很大聲，因此我索性邀請大家跟我一起吸！結果全場七百人出現了驚嘆深呼吸的音效，世界上有哪一場演奏會可以台上台下一起吸呢。」

Selina「約會照流出」爆新戀情！　 緊靠神秘男身邊「冒貼心舉動」甜炸

推薦閱讀

董事長樂團合唱「日本妖之鬼狐」　重編《眾神護台灣》！

獨家／長腿主持人「藏5月孕肚」踩12cm高跟鞋撐30場尾牙！

孟耿如唱出「結婚前心情」　竟是黃韻玲25年前心情！

蔡依林「拿胸部」衝撞歌迷臉！　下秒問：鼻子可以通嗎

出意外！8厘米攝像機撞到白安　「第2場戲受傷」忍痛拍完

黃子佼淡水河邊開唱！　開心大喊「好妙！好特別的感覺」

文慧如舉辦人生首場簽唱會！　「螢光綠露肚裝」登場

獨家／八三夭5人唱酬分6份！滾石合約到期下步「有共識」

獨家／Ella曝老公最大優點！　「原來我值得被疼愛❤」

蔡依林：我是亞洲流行光明燈！　「4年一次」跟閏年一樣久

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

《甘味》吳鈴山時速110追撞！　VOLVO戰車「只毀車頭」...國道警察：這台太強

林志玲驚爆「復合言承旭」16年塵埃落定　2人同步回應了！

I罩杯女模張語昕結婚了！　「交往3個月」閃嫁DJ男友：這輩子就他了

馬國畢負債5000萬翻身！　「1年連開4家店」變餐飲大亨…7個月狂賺300萬

林依晨超強旺夫運！《花不棄》張彬彬火了「合作10男星全中」

張語昕結婚1個月：最後一次叫老公！　網瘋猜有孕…本人現身回應了

Selina約會「林明禎前男友」！　甜蜜認了心動：很喜歡他

19歲男肛門卡「12cm按摩棒」：女朋友塞的　半夜急call阿公來救

孫安佐狂接4業配「不到1週賺40萬」！　業界人士曝內幕：真的罕見

再懷孕就斷絕母女關係！徐小可坐月子⋯唯獨她臭臉探視

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

V.K克

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《Signal信號》編劇家預告第二季：希望今年內就能播
  2. 胖了也沒人發現！　MAMAMOO華莎一天吃5餐：吃到吐為止
  3. 小甜甜跟阿嬤吵要錢成「最後對話」！ 　一輩子遺憾變心魔
  4. VOLVO國道爆頭…「護車神柱」救他一命！　警看傻讚嘆：這狀況一般是被收屍
  5. 「無名小站」背景音樂超紅！　鋼琴創作家娃娃臉長相曝光
  6. 廖峻中風一個月近況曝光！兒子心疼「過年還要在醫院」
  7. Luna突被問「雪莉」超驚慌！不提名字：那個離開f(x)的朋友...
  8. 統神發願減重128→100公斤　003爆：他年底沒瘦退出實況圈
  9. 導了3部DC英雄片…《正義聯盟》查克史奈德回歸拍喪屍片
  10. 出意外！8厘米攝像機撞到白安　「第2場戲受傷」忍痛拍完

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366