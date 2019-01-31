「無名小站」背景音樂超紅！　鋼琴創作家娃娃臉長相曝光

▲V.K克在高雄舉辦演奏會。（圖／小巨人音樂國際提供）

記者關韶文／台北報導

憑藉著一首《手掌心》創作獲陳玉珊賞識並讓丁噹唱紅，進而跨界戲劇、電影界為 《蘭陵王》、《到不了的地方》、《幻城》、《新泡沫之夏原聲帶》而紅遍亞洲的亞洲流行鋼琴演奏大師V.K克，發行了出道十年的紀念專輯《光 無盡墜落的美麗》。

值得一提的是，當初在「無名小站」創立部落格累積作品的鐵粉的V.K克，在這三場的演奏會上，有不少粉絲族群都是媽媽，而且還帶著自己的父母及小孩一起來看，形成有趣的｢三代同堂」狀況；儼然成為師奶殺手的他，更有媽媽們組成後援會支持，V.K克笑說：｢這群媽媽粉絲都很可愛，可能因為都是跟我一樣都是30多歲的年紀，所以他們都是從我在無名小站時期就開始追，追到最後都生小孩了，還會定期聚會成了好友！」

▲▼V.K克發行演奏專輯，活動現場聚集許多死忠粉絲。（圖／小巨人音樂國際提供）

被稱為師奶殺手的V.K克，因為過人的琴藝再加上天生娃娃臉，而讓許多師奶粉絲對他為之傾倒，愛跟粉絲聊天噓寒問暖的他，還因此成為這些媽媽的｢精神支柱」，他笑說，｢有一位女粉絲因為十多年前丈夫過世，在偶然的情況下由女兒推薦我的音樂，沒想到後來變成比女兒還鐵粉的粉絲，而她也常寫信給我，跟我分享她的心路歷程故事及家庭背景，告訴我我的音樂成為她人生的支柱，讓她從不敢回想變成可以堅強面對並勇敢走下去，趁此機會跟我說聲謝謝！」

上周日在高雄舉辦演奏會的V.K克，演奏會上趣事橫生；其中有一段即興脫稿演出｢戀與製作人」主題曲鋼琴版，表演結束後竟突然竟被男小提琴手團員深情擁抱，讓台下粉絲鼓譟說「在一起」！ 此外，常常跨界為手遊創作配樂的V.K克，讓許多手遊配樂製作老師的太太特別買票捧場支持，「其中有一個太太以為我下一首要演奏他喜歡的角色曲，結果因為太期待大吸了一大口氣，舞台都聽的很大聲，因此我索性邀請大家跟我一起吸！結果全場七百人出現了驚嘆深呼吸的音效，世界上有哪一場演奏會可以台上台下一起吸呢。」