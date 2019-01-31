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Martin Garrix爆「遭天團取代」　連續3年Tomorrowland壓軸換人

記者洪文／綜合報導

蟬聯3年世界百大DJ冠軍的「國民老公」Martin Garrix（馬汀蓋瑞克斯）也是比利時夢幻電子音樂祭Tomorrowland（明日世界電子音樂節）連續3年的壓軸DJ，現在外媒傳出今年這個位置可能換人，改由去年宣布回歸的「傳奇天團」Swedish House Mafia（簡稱：SHM，瑞典浩室黑手黨）取代。

▲▼Martin Garrix。（圖／翻攝自Martin Garrix臉書）

▲世界百大DJ冠軍Martin Garrix。（圖／翻攝自Martin Garrix臉書）

Tomorrowland已公布第3波DJ名單，包括Afrojack、「蛇爺」DJ Snake、Timmy Trumpet、Don Diablo、Ferry Corsten、Dax J等人，不過最大亮點仍是前NBA明星中鋒俠客歐尼爾（Shaquille O'Neal）確定以DJ Diesel的身份登上主舞台，還有曾在Tomorrowland脫序說出「Relax Your Anus」（放鬆你的肛門）的「舞棍DJ」Salvatore Ganacci（薩爾瓦托雷）也確定再度表演。

Martin Garrix在30日於推特向粉絲證實，今年他不會在Tomorrowland主舞台表演，只會在自家唱片公司舞台STMPD stage表演，而且只有第一周出現，這代表著連續3年擔任主舞台壓軸DJ的位置確定換人，根據外媒《Dancing Astronaut》報導，今年壓軸重責大任傳出將交由SHM登場。

▲▼Martin Garrix證實今年不會再Tomorrowland主舞台。（圖／翻攝自推特）

▲Martin Garrix證實今年不會再Tomorrowland主舞台。（圖／翻攝自推特）

事實上，SHM已在去年3月邁阿密Ultra適逢20周年之際，在最後一組壓軸世紀合體，讓不少樂迷看相當感動，而Steve Angello已公開表示SHM「將會以任何必要的形式」登上2019年Tomorrowland表演。不過官方並未證實這項消息，至今公布DJ名單中沒有出現他們的名字，粉絲都在期待。

Tomorrowland第3波公布DJ名單：

Afrojack
DJ Snake
Timmy Trumpet
Don Diablo
Ferry Corsten
Dax J
Da Tweekaz
Ferry Corsten
Pan-Pot
Roger Sanchez
Ben Nicky
Cosmic Gate
Da Tweekaz
DJ Diesel
Oliver Heldens
Salvatore Ganacci
Timmy Trumpet
Yves V

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tomorrowland, Martin Garrix, Swedish House Mafia

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