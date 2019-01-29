爆追到郭雪芙！孫其君「女生招架不住貼心」　經濟許可才提交往：沒錢沒意義

記者潘慧中／綜合報導

孫其君29日被爆劈腿交往近2年的女友，小三更傳出是郭雪芙，雙方目前都尚未回應。事實上，他6年前拍攝《我的自由年代》時，飾演校園人氣王「阿慶」謝慶祐，他在戲外也自豪表示高中、大學時期很受歡迎，並大方分享追求秘訣：「貼心這個東西，女生真的很招架不住。」

▲▼孫其君和郭雪芙合作新戲。（圖／翻攝自Instagram／sunrize0316）



孫其君2014年受訪時表示，自從父親過世後，個性成熟不少，「這個年紀會開始去思考感情會不會走到婚姻，好女生我覺得要把握住。」對於跟愛慕對象提出交往的時機，他認為要等到經濟許可的時候，「因為我認為交往要以結婚為前提，沒錢就沒意義了。我還沒有準備好，現在這個年紀要專心工作。」

▲孫其君和郭雪芙戲外交情似乎也不錯。（圖／翻攝自Instagram／sunrize0316）



事隔3年再被問到感情世界，孫其君事業發展已經逐漸穩定，但他透露愛情不太順利，數段感情都意外成為「倒數第二個男友」，他表示談戀愛時不愛搞花招，會花很多時間和對方相處，近年由於工作變多，常沒時間陪伴對方，造成戀情都無疾而終。

▲▼孫其君、郭雪芙。（圖／翻攝自Instagram／sunrize0316、aohsuehfu）







事實上，孫其君小學就移民美國加州，後來到加州州立大學攻讀行銷管理，出道近9年的他，初期一度6個月沒工作，靠3000元過1個月，試鏡了《等一個人咖啡》、《六弄咖啡館》、《帶我去月球》等電影，最後都默默沒了下文，直到經紀人叮嚀他勤健身、看舞台劇充實自我，才慢慢吸引戲劇邀約找上門。