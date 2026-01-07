鄭家純懷孕9週流產！　「深夜痛到叫出聲」反代孕：血緣不保證愛

記者蔡宜芳／綜合報導

藝人鄭家純於2022年11月嫁給日籍小兒科醫師Akira，並在去年10月補辦婚禮。她日前才透露已經開始備孕，沒想到7日便坦言胚胎停止發育流產。她在文中也提到近來關於代孕法案的議題，強調即便自己未來無法順利懷孕生子，也不會去海外找代理孕母。

▲鄭家純7日證實流產。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純）

鄭家純透露，原本已經懷孕九週，但在昨（6）日的產檢中確認胚胎停止發育，必須終止妊娠。她表示，半個月前產檢時，醫師就曾提醒胎囊發育較晚，當時還抱著一絲排卵期延後的希望，沒想到最終還是沒能照到心跳。

鄭家純提到，自己從前一天傍晚就開始少量出血，兩小時後出血量開始變多、腹痛，便立刻去急診就醫。「在醫院時陸續有排出血塊，照了陰道超音波確認胎囊大小與半個月前產檢時一樣，目前的處置就是回家休息吃止痛藥，等體力恢復後回台灣做後續。」她也坦言整個晚上都很痛苦，「凌晨三點就算吃了止痛藥，還是痛到叫出來沒辦法睡，接著累到睡著，凌晨五點又被痛醒，再一次邊痛邊叫到太累睡著，過幾小時後再被痛醒，到廁所換衛生棉看血塊們。」這種切身之痛，也讓她更加感同身受懷孕女性所面臨的身體煎熬。

▲鄭家純懷孕9週後流產。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純）

挺著尚未平復的虛弱病體，鄭家純不忘對立法院正排審的《人工生殖法》修正草案發聲。針對藍白立委提出納入「代理孕母專章」的主張，她表達了強烈的反對，並指出，無論是有償還是無償代孕，在人權與倫理上都難以令人接受，「有償代孕的本質，就是比海外代孕便宜幾百萬的交易行為，把孕母視為一個生產的容器。」本質上就是一種將器官商業化的行為。

鄭家純表示，她擔心家境貧困的婦女可能會被迫出賣子宮，甚至得承擔比一般孕婦高出三倍的嚴重併發症風險，這簡直是「用命去賭」能否活下來，而付錢的委託人往往不會在乎這些背後的長期身心影響。面對部分人士提倡的「無償代孕」，鄭家純則從傳統社會視角剖析隱藏的危機，表示在華人社會對傳承血脈極度執著的環境下，「家中還沒婚育的年輕女性，會被情勒逼迫幫家中無法生育的男丁當孕母」，這種情緒勒索將成為許多女性的噩夢。

▲鄭家純分享對代孕的看法。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純）

鄭家純以自己這次早期流產的血淚經驗為例，提醒大家早期流產機率高達15%到20%，主因多為染色體異常。她質疑，當流產發生在代孕者身上時，那些被強迫代孕的弱勢女性，是否能遇到明理的人理解這是生理自然現象？強調：「所有的血與淚，都是懷孕的那一位獨自承受。」認為這樣的生理與心理的雙重打擊，不該被掩蓋。

鄭家純也直指推動台灣代孕合法化的人，本質上是自私利己，並不相信委託人在意外發生時能保有多少人性。她更表態，即便未來無法順利受孕，也絕不會去海外尋求代孕，因為「血緣不保證帶來愛」，對於許多原生家庭不圓滿的人來說，這點更是不言而喻。

鄭家純強調，她不希望台灣社會走向可以用金錢購買子宮的方向，也不願看到弱勢婦女在「無償」的名義下被剝削，希望大眾正視代孕議題中，被忽視的孕母風險與女性尊嚴。

【鄭家純社群全文】

今天是我懷孕的第九週，昨天確認胚胎停止發育得終止妊娠，目前持續出血伴隨疼痛的我，在床上也得把這一篇寫完。

提醒大家：立法院明天排審《人工生殖法》修正草案，其中藍白立委提出的五個版本有納入『代理孕母專章』，支持代理孕母的藍白立委，拼明天送出委員會後進入協商。

藍白立委不論主張有償或無償代孕，在人權、倫理、孕母風險等各方面，都無法讓人接受。

有償代孕的本質，就是比海外代孕便宜幾百萬的交易行為，把孕母視為一個生產的容器，讓不想生或沒辦法生的人，用錢去買別人的器官來延續血緣，這就是商業代孕。

家裡缺錢的婦女會被推出來賣子宮，承擔比非代孕孕婦高三倍的嚴重產婦併發症，講直白一點就是用命去賭能否成功生完還活下來。

而貧窮婦女進行商業代孕後，對她個人及其家人子女又會帶來什麼身心上的長期影響，付錢的人不會在乎。

那無償代孕呢？依照傳統華人社會對香火的執著德性，家中還沒婚育的年輕女性，會被情勒逼迫幫家中無法生育的男丁當孕母，傳承血脈。而已婚育的女性甚至更容易被要求幫忙，畢竟已有生產經驗。

自願利他的非親屬代孕者呢？當她們不幸在懷孕或生產過程中過世，她的家人若向委託人索取慰問金，不就是在否認該代孕者的高尚精神嗎？

（備註：無償代孕制度，委託人須承擔必要的營養金、保險費、醫療費用等。）

目前35歲以下女性使用人工生殖技術的活產率約35％，這代表平均要經過2至3次懷孕週期才能成功。這個數字的實際驗證，可以從有些去海外找代孕的分享文中看到。

早期流產的機率約15～20%，主因是胚胎染色體異常而發育停止。以我自己的新鮮血淚經驗為例，半個月前產檢發現胚囊發育晚了一週。

醫生說有兩個可能，一個是排卵期晚一週，另一個可能就是胚胎有狀況，下次產檢若沒有照到心跳就是確定停止發育，需安排終止妊娠。

昨天傍晚我開始少量出血，過2小時後出血量變多開始腹痛，就立刻去急診，在醫院時陸續有排出血塊，照了陰道超音波確認胎囊大小與半個月前產檢時一樣，目前的處置就是回家休息吃止痛藥，等體力恢復後回台灣做後續。

昨天晚上真的很痛苦。

凌晨三點就算吃了止痛藥，還是痛到叫出來沒辦法睡，接著累到睡著，凌晨五點又被痛醒，再一次邊痛邊叫到太累睡著，過幾小時後再被痛醒，到廁所換衛生棉看血塊們。

如果商業代理孕母像我一樣早期流產，是領不到多少錢的。而無償代孕者，除了單純利他情懷的孕母，那些被強迫的代孕者要面對的，會是理解大部分早期流產原因跟孕母毫無關聯的明理人嗎？

所有的血與淚，都是懷孕的那一位獨自承受。

我不希望台灣變成一個可以用錢去買子宮的社會，也不願看到避免被說交易器官，而在檯面上以無償代孕去掩飾會發生剝奪弱勢婦女的行為。

若我之後無法順利懷孕生子，我也不會去海外委託代理孕母，血緣不保證帶來愛，原生家庭有問題的人都明白這件事不是嗎？

說到底，那些追求台灣代理孕母合法化的人，就是自私利己又想省錢而已，不管是有償還是無償代孕，我都不相信委託人在孕母發生不幸時會多有人性。