ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

八點檔女星投資股票「慘賠6位數」後悔
冷到沒完沒了！回溫時間曝
鹿晗關曉彤9年情斷？最後同框是1年半前
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

陳詩媛 王齊麟 Joeman 林志玲 林進 胡瓜 白冰冰 康康

鄭家純懷孕9週流產！　「深夜痛到叫出聲」反代孕：血緣不保證愛

記者蔡宜芳／綜合報導

藝人鄭家純於2022年11月嫁給日籍小兒科醫師Akira，並在去年10月補辦婚禮。她日前才透露已經開始備孕，沒想到7日便坦言胚胎停止發育流產。她在文中也提到近來關於代孕法案的議題，強調即便自己未來無法順利懷孕生子，也不會去海外找代理孕母。

▲▼鄭家純備孕拚生子！多年失眠為當媽狠戒藥：目標達成。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純）

▲鄭家純7日證實流產。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純）

鄭家純透露，原本已經懷孕九週，但在昨（6）日的產檢中確認胚胎停止發育，必須終止妊娠。她表示，半個月前產檢時，醫師就曾提醒胎囊發育較晚，當時還抱著一絲排卵期延後的希望，沒想到最終還是沒能照到心跳。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭家純提到，自己從前一天傍晚就開始少量出血，兩小時後出血量開始變多、腹痛，便立刻去急診就醫。「在醫院時陸續有排出血塊，照了陰道超音波確認胎囊大小與半個月前產檢時一樣，目前的處置就是回家休息吃止痛藥，等體力恢復後回台灣做後續。」她也坦言整個晚上都很痛苦，「凌晨三點就算吃了止痛藥，還是痛到叫出來沒辦法睡，接著累到睡著，凌晨五點又被痛醒，再一次邊痛邊叫到太累睡著，過幾小時後再被痛醒，到廁所換衛生棉看血塊們。」這種切身之痛，也讓她更加感同身受懷孕女性所面臨的身體煎熬。

▲▼鄭家純懷孕9週流產「深夜痛到叫出聲」。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純）

▲鄭家純懷孕9週後流產。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純）

挺著尚未平復的虛弱病體，鄭家純不忘對立法院正排審的《人工生殖法》修正草案發聲。針對藍白立委提出納入「代理孕母專章」的主張，她表達了強烈的反對，並指出，無論是有償還是無償代孕，在人權與倫理上都難以令人接受，「有償代孕的本質，就是比海外代孕便宜幾百萬的交易行為，把孕母視為一個生產的容器。」本質上就是一種將器官商業化的行為。

鄭家純表示，她擔心家境貧困的婦女可能會被迫出賣子宮，甚至得承擔比一般孕婦高出三倍的嚴重併發症風險，這簡直是「用命去賭」能否活下來，而付錢的委託人往往不會在乎這些背後的長期身心影響。面對部分人士提倡的「無償代孕」，鄭家純則從傳統社會視角剖析隱藏的危機，表示在華人社會對傳承血脈極度執著的環境下，「家中還沒婚育的年輕女性，會被情勒逼迫幫家中無法生育的男丁當孕母」，這種情緒勒索將成為許多女性的噩夢。

▲▼鄭家純懷孕9週流產「深夜痛到叫出聲」。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純）

▲鄭家純分享對代孕的看法。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純）

鄭家純以自己這次早期流產的血淚經驗為例，提醒大家早期流產機率高達15%到20%，主因多為染色體異常。她質疑，當流產發生在代孕者身上時，那些被強迫代孕的弱勢女性，是否能遇到明理的人理解這是生理自然現象？強調：「所有的血與淚，都是懷孕的那一位獨自承受。」認為這樣的生理與心理的雙重打擊，不該被掩蓋。

鄭家純也直指推動台灣代孕合法化的人，本質上是自私利己，並不相信委託人在意外發生時能保有多少人性。她更表態，即便未來無法順利受孕，也絕不會去海外尋求代孕，因為「血緣不保證帶來愛」，對於許多原生家庭不圓滿的人來說，這點更是不言而喻。

鄭家純強調，她不希望台灣社會走向可以用金錢購買子宮的方向，也不願看到弱勢婦女在「無償」的名義下被剝削，希望大眾正視代孕議題中，被忽視的孕母風險與女性尊嚴。

【鄭家純社群全文】

今天是我懷孕的第九週，昨天確認胚胎停止發育得終止妊娠，目前持續出血伴隨疼痛的我，在床上也得把這一篇寫完。
提醒大家：立法院明天排審《人工生殖法》修正草案，其中藍白立委提出的五個版本有納入『代理孕母專章』，支持代理孕母的藍白立委，拼明天送出委員會後進入協商。
藍白立委不論主張有償或無償代孕，在人權、倫理、孕母風險等各方面，都無法讓人接受。
有償代孕的本質，就是比海外代孕便宜幾百萬的交易行為，把孕母視為一個生產的容器，讓不想生或沒辦法生的人，用錢去買別人的器官來延續血緣，這就是商業代孕。
家裡缺錢的婦女會被推出來賣子宮，承擔比非代孕孕婦高三倍的嚴重產婦併發症，講直白一點就是用命去賭能否成功生完還活下來。
而貧窮婦女進行商業代孕後，對她個人及其家人子女又會帶來什麼身心上的長期影響，付錢的人不會在乎。
那無償代孕呢？依照傳統華人社會對香火的執著德性，家中還沒婚育的年輕女性，會被情勒逼迫幫家中無法生育的男丁當孕母，傳承血脈。而已婚育的女性甚至更容易被要求幫忙，畢竟已有生產經驗。
自願利他的非親屬代孕者呢？當她們不幸在懷孕或生產過程中過世，她的家人若向委託人索取慰問金，不就是在否認該代孕者的高尚精神嗎？
（備註：無償代孕制度，委託人須承擔必要的營養金、保險費、醫療費用等。）
目前35歲以下女性使用人工生殖技術的活產率約35％，這代表平均要經過2至3次懷孕週期才能成功。這個數字的實際驗證，可以從有些去海外找代孕的分享文中看到。
早期流產的機率約15～20%，主因是胚胎染色體異常而發育停止。以我自己的新鮮血淚經驗為例，半個月前產檢發現胚囊發育晚了一週。
醫生說有兩個可能，一個是排卵期晚一週，另一個可能就是胚胎有狀況，下次產檢若沒有照到心跳就是確定停止發育，需安排終止妊娠。
昨天傍晚我開始少量出血，過2小時後出血量變多開始腹痛，就立刻去急診，在醫院時陸續有排出血塊，照了陰道超音波確認胎囊大小與半個月前產檢時一樣，目前的處置就是回家休息吃止痛藥，等體力恢復後回台灣做後續。
昨天晚上真的很痛苦。
凌晨三點就算吃了止痛藥，還是痛到叫出來沒辦法睡，接著累到睡著，凌晨五點又被痛醒，再一次邊痛邊叫到太累睡著，過幾小時後再被痛醒，到廁所換衛生棉看血塊們。
如果商業代理孕母像我一樣早期流產，是領不到多少錢的。而無償代孕者，除了單純利他情懷的孕母，那些被強迫的代孕者要面對的，會是理解大部分早期流產原因跟孕母毫無關聯的明理人嗎？
所有的血與淚，都是懷孕的那一位獨自承受。
我不希望台灣變成一個可以用錢去買子宮的社會，也不願看到避免被說交易器官，而在檯面上以無償代孕去掩飾會發生剝奪弱勢婦女的行為。
若我之後無法順利懷孕生子，我也不會去海外委託代理孕母，血緣不保證帶來愛，原生家庭有問題的人都明白這件事不是嗎？
說到底，那些追求台灣代理孕母合法化的人，就是自私利己又想省錢而已，不管是有償還是無償代孕，我都不相信委託人在孕母發生不幸時會多有人性。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

雞排妹鄭家純

推薦閱讀

莫莉助理墜樓亡！險賠百萬簽保密條款才能離職　遭網暴是「翻版蘿拉」

莫莉助理墜樓亡！險賠百萬簽保密條款才能離職　遭網暴是「翻版蘿拉」

10小時前

羅志祥節目合體林襄主持！換掉原搭檔何美　她粉絲1年狂掉1.3萬

羅志祥節目合體林襄主持！換掉原搭檔何美　她粉絲1年狂掉1.3萬

10小時前

陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不同」　曝婚後摩擦：希望多為家庭想想

陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不同」　曝婚後摩擦：希望多為家庭想想

19小時前

Joeman舊愛結婚一年「甜曝認定瞬間」　全因尪1句話：安全感滿滿

Joeman舊愛結婚一年「甜曝認定瞬間」　全因尪1句話：安全感滿滿

23小時前

林俊傑才認愛！女友七七突現身派出所報案　遭爆假富二代身分掀議

林俊傑才認愛！女友七七突現身派出所報案　遭爆假富二代身分掀議

6小時前

何美掰了！羅志祥新節目改搭檔林襄　電視台證實發聲「曝背後原因」

何美掰了！羅志祥新節目改搭檔林襄　電視台證實發聲「曝背後原因」

7小時前

鄭家純懷孕9週流產！　「深夜痛到叫出聲」反代孕：血緣不保證愛

鄭家純懷孕9週流產！　「深夜痛到叫出聲」反代孕：血緣不保證愛

2小時前

還記得男神丁春誠嗎？　近照帥成這樣…與大咖歌后親密模樣曝光

還記得男神丁春誠嗎？　近照帥成這樣…與大咖歌后親密模樣曝光

2小時前

莫莉害助理慘被網暴輕生！　自曝遭高額詐騙…事後歸罪又封口

莫莉害助理慘被網暴輕生！　自曝遭高額詐騙…事後歸罪又封口

10小時前

林進砸17萬遊哈爾濱踩雷！住B1房、沒熱水　怒槓導遊遭嗆不男不女

林進砸17萬遊哈爾濱踩雷！住B1房、沒熱水　怒槓導遊遭嗆不男不女

19小時前

吳宗憲砸4千萬買下「老唐牛肉麵」　無預警停業憲哥回應了

吳宗憲砸4千萬買下「老唐牛肉麵」　無預警停業憲哥回應了

1小時前

莫莉爆「叫助理墊10萬又不還」！24小時待命賣肝崩潰　經紀人反擊了

莫莉爆「叫助理墊10萬又不還」！24小時待命賣肝崩潰　經紀人反擊了

10小時前

熱門影音

陳漢典.Lulu絕美婚紗照曝光！　富士山藏浪漫宣言：永遠陪在身邊

陳漢典.Lulu絕美婚紗照曝光！　富士山藏浪漫宣言：永遠陪在身邊
55歲陳孝萱認了已恢單　「可以把自己過得很好」

55歲陳孝萱認了已恢單　「可以把自己過得很好」
王祖賢首曝「當年引退真實原因」　曾得憂鬱症：不知道自己是誰

王祖賢首曝「當年引退真實原因」　曾得憂鬱症：不知道自己是誰
A-Lin台東跨年合體張惠妹　合唱〈連名帶姓〉超好聽

A-Lin台東跨年合體張惠妹　合唱〈連名帶姓〉超好聽
林志玲挑戰跳啦啦隊好緊張　後台狂練習…不忘表情管理

林志玲挑戰跳啦啦隊好緊張　後台狂練習…不忘表情管理
郭書瑤告白趙雨凡：真的好帥！　手機桌布是他「可接受年下男」

郭書瑤告白趙雨凡：真的好帥！　手機桌布是他「可接受年下男」
丁噹邀原民小弟弟熱舞　被性感到：好了就好了！

丁噹邀原民小弟弟熱舞　被性感到：好了就好了！
崔立于被生日蛋糕嚇到惹！　台灣見面會售罄「像命運」

崔立于被生日蛋糕嚇到惹！　台灣見面會售罄「像命運」
劉在錫長相醜or帥?觀相老師直接失言XD

劉在錫長相醜or帥?觀相老師直接失言XD
Sandy私下超會精打細算　超市前撿貼紙：可以換鍋子欸！

Sandy私下超會精打細算　超市前撿貼紙：可以換鍋子欸！
蔡依林熬夜被自己嚇到　起床驚：還是一樣美

蔡依林熬夜被自己嚇到　起床驚：還是一樣美
甜茶首度公開告白女友！　熱吻後甜喊：不能沒有妳

甜茶首度公開告白女友！　熱吻後甜喊：不能沒有妳
吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

王若琳罹憂鬱症5年..未求醫原因曝　爸爸王治平鼓勵「有依靠的感覺」

王若琳罹憂鬱症5年..未求醫原因曝　爸爸王治平鼓勵「有依靠的感覺」

蔡依林跨年場大喊：新年快樂！　〈舞孃〉〈Play我呸〉超震撼

蔡依林跨年場大喊：新年快樂！　〈舞孃〉〈Play我呸〉超震撼

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

蔡依林豋大巨蛋派出「金牛」繞場　化身美杜莎「踩30公尺巨蟒」現身！

蔡依林豋大巨蛋派出「金牛」繞場　化身美杜莎「踩30公尺巨蟒」現身！

媽媽驟逝…小嫻忍痛完成舞台劇　趕去見最後一面：謝謝妳生下我

媽媽驟逝…小嫻忍痛完成舞台劇　趕去見最後一面：謝謝妳生下我

曹西平家中驟逝...享壽66歲　才發文感嘆：這一生我做得非常好！

曹西平家中驟逝...享壽66歲　才發文感嘆：這一生我做得非常好！

吳宗憲上《夜夜秀》要賀瓏道歉　重提「憂鬱症不知足」：被誤解

吳宗憲上《夜夜秀》要賀瓏道歉　重提「憂鬱症不知足」：被誤解

看更多

【中國不讓他進】日本參議員石平抵台　高呼：台灣是獨立國家！

即時新聞

剛剛
剛剛
48分鐘前0

曾智希戶政事務所登記結婚「對象不是陳志強」　親揭真相：像被騙

1小時前117

吳宗憲砸4千萬買下「老唐牛肉麵」　無預警停業憲哥回應了

1小時前33

黃明志吸毒案獲判無罪出手了！　贊助商逆風挺他「光速衝YT第一」

1小時前52

日名模古谷惠大腸癌病逝！　「生前棄化療」最後發文惹鼻酸

2小時前10

胡瓜缺席華視除夕節目「僅現身民視」！　丁柔安出面鬆口生變內幕

2小時前1

串流收視週榜／《驕陽似我》宋威龍帥到出圈！4跨年陸劇冒出1黑馬

2小時前4273

鄭家純懷孕9週流產！　「深夜痛到叫出聲」反代孕：血緣不保證愛

2小時前0

臺影史最強恐怖片《咒》推沉浸式活動　「詛咒在身邊」集體被催眠

2小時前76

還記得男神丁春誠嗎？　近照帥成這樣…與大咖歌后親密模樣曝光

2小時前0

歌詞藏洋蔥　白冰冰哭了「我寫的是幻想中的好媽媽」

讀者迴響

熱門新聞

  1. 莫莉助理墜樓亡！遭網暴是「翻版蘿拉」
    10小時前205
  2. 羅志祥節目合體林襄主持！換掉原搭檔何美
    10小時前1428
  3. 陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不一樣」　婚後最大摩擦曝
    19小時前2215
  4. Joeman舊愛結婚一年「甜曝認定瞬間」　全因老公1句話
    23小時前8
  5. 林俊傑才認愛！女友七七突現身派出所報案
    6小時前245
  6. 何美掰了！羅志祥新節目改搭檔林襄
    7小時前1422
  7. 鄭家純懷孕9週流產「深夜痛到叫出聲」
    2小時前8269
  8. 還記得丁春誠嗎？　近照曝光…帥成這樣
    2小時前123
  9. 莫莉害助理慘被網暴輕生！　自曝遭高額詐騙…事後歸罪又封口
    10小時前3420
  10. 林進砸17萬遊哈爾濱踩雷！怒槓導遊遭嗆不男不女
    19小時前2218
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合