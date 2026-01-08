ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

伊能靜57歲身材超狂！濕身解放比基尼
猝死案70%在家中！年輕人易忽略5警訊
《我結》洪宗玄、Yura相隔12年重逢
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

吳宗憲 鄭家純 丁春誠 江宏恩 江振誠 蔡依林 汪小菲 檀健次

永和分屍案！無頭冤魂現身警局外哭求1事　警方破案揭「親哥同睡大體五天」

記者孟育民／台北報導

由謝震武律師主持的高點綜合台《震震有詞》近日以「怨念冤氣化成形！暗示、復仇讓你知？！」為題，邀請資深媒體人許聖梅、民俗專家一玄老師、諮商心理師林嘉歆及林鈺恩律師，共同探討社會案件中難以解釋的超自然現象，以及背後的法律真相。

▲▼資深媒體人許聖梅分享無頭冤魂現身警局外求尋回肢體案件。（圖／和展影視提供）

▲《震震有詞》談靈異案件。（圖／和展影視提供）

資深媒體人許聖梅在節目中分享2022年震驚全台的「新北永和分屍案」。一名54歲男子遭胞兄狠心殺害並肢解，遺體僅剩軀幹與左腳。案件偵辦期間，一位具備「天眼」特質的社會線記者前往警局，竟在門口聞到濃烈屍臭，更目擊一團白霧化成「沒有頭顱、僅剩左腳」的人形在原地哭泣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

記者回報社時死者冤魂竟一路跟隨，希望記者幫他找回手腳，警方數日後抓獲嫌犯死者哥哥，發現他竟與殘缺的大體同睡五天，最終因監視器拍下他搬運過程中大體手部滑落而罪證確鑿。一玄老師補充：「冤魂之所以不散，往往是因為遺體不全，民俗上需透過法師以蓮花或蓮藕接肢修復才能安息。」

▲▼資深媒體人許聖梅分享無頭冤魂現身警局外求尋回肢體案件。（圖／和展影視提供）

▲資深媒體人許聖梅分享無頭冤魂現身警局外求尋回肢體案件。（圖／和展影視提供）

另一樁發生在新竹的承包商一家三口滅門慘案，警方追查多日一直沒有收穫，死者母親卻連續一年多夢見兒子全身是血，指著上方說要拆掉屋頂。死者家屬最終決定拆除透天厝屋頂，沒想到拆除隔日，警方隨即掌握線報在山區攻堅逮人。最令辦案人員震驚的是，兇嫌被捕時身旁槍枝已上膛，卻束手就擒。兇嫌事後供稱：「我想開槍，但手腳被抓住根本動不了。」一玄老師對此解釋，冤魂有時會被房屋結構所困，拆掉屋頂是為了讓冤氣「見天見地」，進而向冥界申請「黑令旗」索命追魂。


 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

冤案震震有詞新北永和分屍案

推薦閱讀

家寧最後外援斷了！「控Andy劈腿」私下真實態度曝 友揭穿：已厭煩

家寧最後外援斷了！「控Andy劈腿」私下真實態度曝 友揭穿：已厭煩

9小時前

修杰楷、胡瓜大咖全來了！　王子出軌粿粿「驚現」蕭敬騰岳父告別式

修杰楷、胡瓜大咖全來了！　王子出軌粿粿「驚現」蕭敬騰岳父告別式

5小時前

吳宗憲砸4千萬買下「老唐牛肉麵」　無預警停業憲哥回應了

吳宗憲砸4千萬買下「老唐牛肉麵」　無預警停業憲哥回應了

1/7 17:06

蕭煌奇宣布結婚！　「沒有要開玩笑」同框老婆曬戒指特寫照

蕭煌奇宣布結婚！　「沒有要開玩笑」同框老婆曬戒指特寫照

1小時前

家寧爆「Andy夜店私生活」感情不忠！　黑函兜售媒體圈內幕曝光

家寧爆「Andy夜店私生活」感情不忠！　黑函兜售媒體圈內幕曝光

9小時前

曹西平後事進度曝光！乾兒子發4聲明「謝三哥專程返台」已和家屬達成共識

曹西平後事進度曝光！乾兒子發4聲明「謝三哥專程返台」已和家屬達成共識

5小時前

獨家／啦啦隊女神是福州包千金！　被盯上「求包養陪吃」驚人天價曝光

獨家／啦啦隊女神是福州包千金！　被盯上「求包養陪吃」驚人天價曝光

18小時前

蕭煌奇突驚喜宣布結婚！　秘戀1年「老婆身份」曝光

蕭煌奇突驚喜宣布結婚！　秘戀1年「老婆身份」曝光

1小時前

直擊／蕭敬騰淚崩送別岳父　曝曾被林光寧「撂3字重話」：我很完整

直擊／蕭敬騰淚崩送別岳父　曝曾被林光寧「撂3字重話」：我很完整

4小時前

伊能靜57歲身材超狂！出國脫了「濕身解放比基尼」長腿蛇腰被看光

伊能靜57歲身材超狂！出國脫了「濕身解放比基尼」長腿蛇腰被看光

3小時前

還記得男神丁春誠嗎？　近照帥成這樣…與大咖歌后親密模樣曝光

還記得男神丁春誠嗎？　近照帥成這樣…與大咖歌后親密模樣曝光

1/7 15:51

人氣女團成員失聯8個月！公司火大列2罪狀⋯開鍘余嬿慈：追究法律責任

人氣女團成員失聯8個月！公司火大列2罪狀⋯開鍘余嬿慈：追究法律責任

4小時前

熱門影音

陳漢典.Lulu絕美婚紗照曝光！　富士山藏浪漫宣言：永遠陪在身邊

陳漢典.Lulu絕美婚紗照曝光！　富士山藏浪漫宣言：永遠陪在身邊
55歲陳孝萱認了已恢單　「可以把自己過得很好」

55歲陳孝萱認了已恢單　「可以把自己過得很好」
陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！
陳漢典首度跟Lulu跨年　甜喊：最幸福的日子！

陳漢典首度跟Lulu跨年　甜喊：最幸福的日子！
77歲葉啟田被傳失智澄清　記者提問突然當機（？

77歲葉啟田被傳失智澄清　記者提問突然當機（？
華莎承認「對朴正民心動」　害羞：前輩真的超帥的

華莎承認「對朴正民心動」　害羞：前輩真的超帥的
王祖賢首曝「當年引退真實原因」　曾得憂鬱症：不知道自己是誰

王祖賢首曝「當年引退真實原因」　曾得憂鬱症：不知道自己是誰
Lulu陳漢典富士山拍絕美婚紗　坐頭等艙幸福喊：合作愉快XD

Lulu陳漢典富士山拍絕美婚紗　坐頭等艙幸福喊：合作愉快XD
A-Lin台東跨年合體張惠妹　合唱〈連名帶姓〉超好聽

A-Lin台東跨年合體張惠妹　合唱〈連名帶姓〉超好聽
林志玲挑戰跳啦啦隊好緊張　後台狂練習…不忘表情管理

林志玲挑戰跳啦啦隊好緊張　後台狂練習…不忘表情管理
郭書瑤告白趙雨凡：真的好帥！　手機桌布是他「可接受年下男」

郭書瑤告白趙雨凡：真的好帥！　手機桌布是他「可接受年下男」
劉在錫長相醜or帥?觀相老師直接失言XD

劉在錫長相醜or帥?觀相老師直接失言XD
小禎見男友「驚喜現身生日趴」爆哭　感動：終於等到說到做到的人！

小禎見男友「驚喜現身生日趴」爆哭　感動：終於等到說到做到的人！

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

蔡依林跨年場大喊：新年快樂！　〈舞孃〉〈Play我呸〉超震撼

蔡依林跨年場大喊：新年快樂！　〈舞孃〉〈Play我呸〉超震撼

葉珂遭傳騙黃曉明錢：他老精了！　宣布退出網路…為過往言論道歉

葉珂遭傳騙黃曉明錢：他老精了！　宣布退出網路…為過往言論道歉

華莎淡水跨年雨中熱舞！　跳到膝蓋受傷好敬業QQ

華莎淡水跨年雨中熱舞！　跳到膝蓋受傷好敬業QQ

王若琳罹憂鬱症5年..未求醫原因曝　爸爸王治平鼓勵「有依靠的感覺」

王若琳罹憂鬱症5年..未求醫原因曝　爸爸王治平鼓勵「有依靠的感覺」

蔡依林豋大巨蛋派出「金牛」繞場　化身美杜莎「踩30公尺巨蟒」現身！

蔡依林豋大巨蛋派出「金牛」繞場　化身美杜莎「踩30公尺巨蟒」現身！

看更多

【誰敢學我試試看】川普怒控：馬杜洛模仿我跳舞（老婆也討厭他跳舞）

即時新聞

剛剛
剛剛
12分鐘前0

結婚30年驚吐：早就失戀了！何如芸隔20年合體柯叔元…私交全公開

57分鐘前1

獨家／金唱片贊助廠商驚見天后闆妹！　「她事前不知情」出資內幕曝光

1小時前170

蕭煌奇突驚喜宣布結婚！　秘戀1年「老婆身份」曝光

1小時前127

蕭煌奇宣布結婚！　「沒有要開玩笑」同框老婆曬戒指特寫照

1小時前10

單獨授課大河劇秘訣！仲野太賀霸氣買單　請客「織田信長」小栗旬

1小時前0

結婚當天拿刀刺向新郎「血濺喜堂」　陸劇女神淚崩…哭到中斷拍攝

1小時前23

永和分屍案！無頭冤魂現身警局外哭求1事　警方破案揭「親哥同睡大體五天」

1小時前0

金鐘得主驚傳左眼受傷！「黑眼球有傷口」揭關鍵兩天警訊：還流膿

2小時前1

姚淳耀「撞臉孫協志」被寫進劇情！　本尊看完親回覆…全網笑翻了

2小時前58

2026年追星行事曆（不斷更新）　台韓星演唱會、見面會懶人包一次看

讀者迴響

熱門新聞

  1. 家寧最後外援斷了！
    9小時前6250
  2. 修杰楷、胡瓜大咖全來了！　王子出軌粿粿「驚現」蕭敬騰岳父告別式
    5小時前610
  3. 吳宗憲砸4千萬買下「老唐牛肉麵」無預警停業
    1/7 17:063812
  4. 蕭煌奇宣布結婚！同框老婆曬戒指特寫照
    1小時前247
  5. 家寧爆「Andy夜店私生活」感情不忠！黑函兜售內幕曝光
    9小時前1424
  6. 曹西平治喪進度曝光
    5小時前208
  7. 獨／啦啦隊女神被盯上「求包養陪吃」驚人價曝
    18小時前1428
  8. 蕭煌奇突驚喜宣布結婚！　秘戀1年「老婆身份」曝光
    1小時前32
  9. 蕭敬騰送別岳父　曝曾被林光寧「撂3字重話」
    4小時前228
  10. 伊能靜57歲身材超狂！
    3小時前2425
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合