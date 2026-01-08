永和分屍案！無頭冤魂現身警局外哭求1事　警方破案揭「親哥同睡大體五天」

記者孟育民／台北報導

由謝震武律師主持的高點綜合台《震震有詞》近日以「怨念冤氣化成形！暗示、復仇讓你知？！」為題，邀請資深媒體人許聖梅、民俗專家一玄老師、諮商心理師林嘉歆及林鈺恩律師，共同探討社會案件中難以解釋的超自然現象，以及背後的法律真相。

▲《震震有詞》談靈異案件。（圖／和展影視提供）

資深媒體人許聖梅在節目中分享2022年震驚全台的「新北永和分屍案」。一名54歲男子遭胞兄狠心殺害並肢解，遺體僅剩軀幹與左腳。案件偵辦期間，一位具備「天眼」特質的社會線記者前往警局，竟在門口聞到濃烈屍臭，更目擊一團白霧化成「沒有頭顱、僅剩左腳」的人形在原地哭泣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

記者回報社時死者冤魂竟一路跟隨，希望記者幫他找回手腳，警方數日後抓獲嫌犯死者哥哥，發現他竟與殘缺的大體同睡五天，最終因監視器拍下他搬運過程中大體手部滑落而罪證確鑿。一玄老師補充：「冤魂之所以不散，往往是因為遺體不全，民俗上需透過法師以蓮花或蓮藕接肢修復才能安息。」

▲資深媒體人許聖梅分享無頭冤魂現身警局外求尋回肢體案件。（圖／和展影視提供）



另一樁發生在新竹的承包商一家三口滅門慘案，警方追查多日一直沒有收穫，死者母親卻連續一年多夢見兒子全身是血，指著上方說要拆掉屋頂。死者家屬最終決定拆除透天厝屋頂，沒想到拆除隔日，警方隨即掌握線報在山區攻堅逮人。最令辦案人員震驚的是，兇嫌被捕時身旁槍枝已上膛，卻束手就擒。兇嫌事後供稱：「我想開槍，但手腳被抓住根本動不了。」一玄老師對此解釋，冤魂有時會被房屋結構所困，拆掉屋頂是為了讓冤氣「見天見地」，進而向冥界申請「黑令旗」索命追魂。



