姚淳耀「撞臉孫協志」被寫進劇情！　本尊看完親回覆…全網笑翻了

記者黃庠棻／台北報導

2026新年必看喜劇《何百芮的地獄戀曲》已於4日正式上線，各大平台熱播中。郭書瑤、姚淳耀、孫可芳、鍾瑶以及詹懷雲回歸再度瘋狂搞笑，首兩集一上線，相親大會、網紅業配等橋段立刻在各大社群平台上引起火熱、爆笑的討論。

▲《何百芮的地獄戀曲》由郭書瑤、姚淳耀、孫可芳、鍾瑶等人主演。（圖／彼此影業提供）

姚淳耀飾演的甜點店店長羅人傑，在最新故事當中憑藉著體貼個性吸引不少女性注意，甚至讓好友何百芮開始吃醋，而姚淳耀被問這回成為甜點店店長，是否有學個幾招，他則自謙沒有特別學「不過蛋糕店的老闆有叫我怎麼擠奶油花」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《何百芮的地獄戀曲》由郭書瑤、姚淳耀、孫可芳、鍾瑶等人主演。（圖／彼此影業提供）

而日前劇組釋出「打扮後的羅人傑=孫協志」花絮短片，內容是劇中郭書瑤飾演的「何百芮」揶揄姚淳耀飾演的「羅人傑」在打扮之後，外型酷似孫協志，揶揄兩人出道多年以來持續撞臉的趣聞，該片段大紅，讓孫協志本尊也轉發該影片，並送上三個「大笑」符號，幽默感十足。

▲《何百芮的地獄戀曲》大玩姚淳耀、孫協志撞臉話題。（圖／彼此影業提供）

同時，克拉拉（孫可芳飾）與何百芮的弟弟何萬生（詹懷雲飾）因為一起工作而暗生情愫，男方多次為了保護女方挺身而出。詹懷雲坦言私下如果身邊朋友遇到困難，也一定會出面幫忙「如果遇到需要幫忙的人當然會啊！我覺得這跟害羞沒關係啦，但也是看自己能力所及吧，我覺得這世界需要多一點溫暖」。

▲《何百芮的地獄戀曲》播出後受到許多觀眾好評。（圖／彼此影業提供）

《何百芮的地獄戀曲》好看又好聽，原聲帶也同步上線3首熱力四射的歌曲，分別是Jocelyn 9.4.0演唱的主題曲〈是個傻瓜〉，插曲則有BAYA演唱的〈Want You Now〉、陳芳語Kimberley演唱的〈凌晨三點〉，可在APPLE MUSIC、KKBOX、SPOTIFY、YouTube Music以及LINE MUSIC都能聽到。

▲《何百芮的地獄戀曲》播出後受到許多觀眾好評。（圖／彼此影業提供）

《何百芮的地獄戀曲》由彼此影業股份有限公司、台灣大哥大股份有限公司、兔將創意影業股份有限公司共同出品！影集已於2026年1月4日正式上架，每週日21:00於八大戲劇台首播，22:00於台灣大哥大MyVideo、Netflix進行OTT首播。

▲《何百芮的地獄戀曲》播出後受到許多觀眾好評。（圖／彼此影業提供）