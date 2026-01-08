《我結》洪宗玄、Yura相隔12年重逢　「約會甜蜜現場曝光」網熱議

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣戀愛實境節目《我們結婚了》於2008年開播，找來藝人組成假想夫妻，創造出多組觀眾熱愛的螢幕CP。雖然節目收播後，藝人的感情也隨之結束，但仍不時會引起粉絲討論，近日， 「悠閒夫婦」洪宗玄與Yura相隔12年重逢，兩人的約會照掀起熱議，令大批粉絲嗨喊「沒想到會有這一天」。

▲Yura、洪宗玄重逢拍攝約會主題，標題打上「我們結婚過了」。（圖／翻攝自 Yura YouTube）



洪宗玄與Yura在2014年以節目第四季的嘉賓加入《我們結婚了》，男生的性格沈穩冷靜，女生則是活潑可愛，兩人互動受到粉絲喜愛，令觀眾印象深刻。只是後來兩人在2015年3月左右退出，「假想夫妻」只當了9個月便回歸各自生活，後來工作上也少碰到，令粉絲感到遺憾。

沒想到相隔近12年，Yura近日找洪宗玄出演自己的YouTube頻道，以「悠閒夫婦」身份來場浪漫約會，兩人浪漫搭著纜車度過獨處時光，更到超市買菜下廚，宛如過去的假想夫妻生活重新上演，粉紅泡泡狂冒的甜蜜氣氛，讓觀眾冒出一陣尖叫聲。

▲Yura、洪宗玄重現當年的約會甜蜜氣氛。（圖／翻攝自Yura YouTube）



洪宗玄與Yura早在2024年曾經在節目《History Bites》重逢，但當時並非約會企劃，久違同框現身，已經讓粉絲激起一陣回憶殺，隨著2026年新年來臨，Yura透過頻道端出約會企劃，令粉絲興奮不已，該集約會內容預計在8日下午6點半（台灣時間下午5點半）於頻道播出。