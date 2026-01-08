伊能靜57歲身材超狂！出國脫了「濕身解放比基尼」長腿蛇腰被看光

記者潘慧中／綜合報導

伊能靜近日在社群平台分享前往杜拜旅行的影片，她透露這次入住的酒店，據說是電影《沙丘》的拍攝地，讓她十分興奮。影片中她不僅大秀異國風情，更在無邊際泳池展現曼妙身材，完全看不出來已經57歲了。

▲伊能靜出國解放比基尼。（圖／翻攝自小紅書／伊能靜）



畫面中，可以看到伊能靜換上一套深色比基尼，雖然害羞打碼胸前春光，但凹凸有致的身材曲線依然在鏡頭前一覽無遺。當她從水中緩緩走上岸時，渾身散發出強烈的女神氣場！

▲伊能靜體態保養得宜。（圖／翻攝自小紅書／伊能靜）



伊能靜還趁著日落餘暉，在沙漠中拍下美照，頭上披著絲巾的她流露出異國風情，隨後才換上泳裝，在與沙漠相連的無邊際泳池中戲水。她形容在沙漠與水源這種矛盾的組合中游泳，感覺特別不同，且身心都得到了放鬆，「連游泳都變得好浪漫。」

▲▼伊能靜去杜拜遊玩。（圖／翻攝自小紅書／伊能靜）



旅程的尾聲，伊能靜一家在沙漠邊享用豐盛的阿拉伯菜晚餐。雖然她坦言口味上有些不習慣，但仍抱持開放的心態表示：「到哪都應該嘗試，打開心胸不是嗎？有時候，不是眼前的美景有多好，而是我們有一雙能發現美的眼睛啊！」

▲伊能靜和家人出遊。（圖／翻攝自小紅書／伊能靜）