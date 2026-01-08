直擊／蕭敬騰淚崩送別岳父　曝曾被林光寧「撂3字重話」：我很完整

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌王蕭敬騰（老蕭）的岳父、資深藝人林光寧，去年9月因肺部細菌感染住院並一度插管治療，原本病況穩定出院，未料之後再度住院，上月13日不敵病魔離世，享年75歲，今（8 日）於二殯「景明廳」舉辦告別式，今眾星雲集現身送別，作為女婿的蕭敬騰，和岳父情同父子，今上台致詞時更不時哽咽，難掩哀傷情緒。

▲ 蕭敬騰致詞 。（圖／記者徐文彬攝）

老蕭說，岳父非常愛他，因他和岳父有非常多共同點，但他知道岳父對外人非常好，「但對家人他總是有更多層次的表達和情緒，我時常在想，這何嘗不是一種幸福呢？家人們總是會接收到比外人更多的情緒，這也是只有家人們才能擁有的另一種幸福，站在我的角度，我就會想，爸對我這麼好，沒有最好只有更好，難道我是外人嗎？爸怎麼都不罵我一句？我一直得不到他的脾氣跟臉色，什麼好吃好玩的都找我，在林家我就沒有被罵被嫌的一天，這個成為我的目標，就是挨罵，期待被他罵的一天，我覺得這才是家人應該得到的幸福。」

由於他常幫林光寧按摩，但每次都只按5至10分鐘，於是他決定挑戰幫岳父按20分鐘，果然讓林光寧受不了大喊：「好了啦！」老蕭說：「當時整個房間的人都笑了，他沒有說出什麼粗暴的言語，但這已經是對我說過最重的話，我終於感受到家人的那份幸福和愛，作為女婿，那一刻我感覺我很完整。

▲ 蕭敬騰致詞 。（圖／記者徐文彬攝）

後來林光寧摔傷，做手術換新的髖關節，也必須坐輪椅，林光寧答應蕭敬騰會去做復健，但遲遲沒有去做，這時他才醒悟，「我發現爸爸不是不復健，我感覺爸爸好像特別享受自己坐在輪椅的時光，不需要天天喝醉，不需要每天應酬客人，不需要擔心今天有沒有賺錢，每天睡醒餐桌上滿滿是自己想吃的食物，一天吃八頓，坐上了輪椅，那種不需要理由的脾氣，不需要理由的鬧，感覺爸特別享受。」

也讓他感性：「爸爸這一坐就坐了八年，這是誰看了都會生氣的八年，我又問了自己，這八年會不會是爸爸最幸福的日子，從我認識的林大哥，到Summer口中寵愛他們的爸爸，我也慢慢拼湊出一個完整的父親。」

他心疼岳父一生辛苦，「做一個人人好，真的好累，好累，在人生的最後這幾年，這一切就像是爸爸精心策劃似的，在醫院的最後三個月，沒聽他喊過一聲痛，沒讓兒女操過心，他還圈粉了北醫11樓的護士小姐姐，我只能說，爸爸你真的太帥了。」

▲ 蕭敬騰致詞 。（圖／記者徐文彬攝）

在林光寧臨終時，老蕭對岳父說：「爸爸，謝謝你。」他將當時激動無法言語的話今道出：「我親愛的岳父林光寧爸爸，謝謝您不嫌棄我， 謝謝您接納我、謝謝您信任我，謝謝您懂我，謝謝您那麼愛我，謝謝您把最重要的女兒交給我，這一世能成為一家人，是我最大的幸福，我的岳父林光寧是我永遠的驕傲，爸爸，您放心先行，我會努力照顧好這個家，我們會再相聚，我是您永遠的女婿、姑爺蕭敬騰，爸爸我愛您。」