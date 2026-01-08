YENA沒刻意減重「卻只有39kg」嚇壞了！　增重現況曝光

記者張筱涵／綜合報導

歌手崔叡娜近日在官方YouTube頻道影片中坦率公開自身體重變化，引發粉絲與網友熱烈討論與關心。

▲YENA提到自己有胖了一些。（圖／翻攝自YouTube／YENA(최예나)）



崔叡娜日前上傳《YENA（崔叡娜）－2025 AAA & ACON Behind》幕後花絮影片，記錄為頒獎典禮舞台做準備的過程。影片中，她一邊化妝一邊試戴戒指，注意到戒指變得更合手，笑稱「手指好像變細了」，但隨後也坦言近期「其實胖了一點」，對此工作人員回應表示現在的狀態反而更加好看。

不過，崔叡娜接著語出驚人透露，自己近期體重一度降到39公斤，讓她本人也感到相當震驚，於是開始刻意多吃、努力把體重養回來。她表示，目前體重約落在42到43公斤之間，並強調並非刻意減肥，「真的不知道為什麼會瘦下來，就是突然變瘦了」，希望粉絲不要太過擔心。

▲YENA之前量體重只有39公斤嚇一大跳。（圖／翻攝自YouTube／YENA(최예나)）



影片曝光後，崔叡娜的健康狀況隨即成為討論焦點，粉絲與網友紛紛留言表達關心，「30幾公斤真的太瘦了」、「希望不要再掉體重了」、「是不是身體哪裡不舒服」、「看到都替她心疼」。不少人也送上鼓勵，希望她能好好照顧身體、維持健康狀態。