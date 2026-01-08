家寧爆「Andy夜店私生活」感情不忠！　黑函兜售媒體圈內幕曝光

圖文／鏡週刊

家寧和Andy的法律戰還沒打完，又因「公關群組」事件，形象持續落底。本刊曾經接獲一封要求「爆料費用」的信函，聲稱握有Andy不忠證據，如今看來，頗為值得細細品味。

去年4月全台各大媒體都收到一封標題為「獨家爆料Andy老師過往私生活影片，涉及聲色場所、感情疑點」的爆料信，信件中爆料者提及「我手上擁有2023年拍攝的清晰影片，內容涉及知名 YouTuber Andy頻繁出入夜店、酒吧等聲色場所」、是本刊記者近一步詢問影片來源，爆料者則透露，是在幾場「幣圈聚會」上遭人拍攝，並要求提供「爆料費」才願意提供清晰影片。

種種疑問句，都在導向Andy的公眾形象與真實的落差，這封黑函爆料者更聲明「此影片為獨家，尚未公開於任何社群平台」試圖向媒體兜售，背後的用意，不管是為錢或是另有意圖，總之通通劍指Andy，但本刊並未採用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對照Andy日前揭露接露一張「張家寧危機公關群組」圖表，除了有公關團隊及網軍團隊，還有一位知名男藝人聯手謀略計畫，並且在整件事情中扮演非常關鍵的角色，Andy稱，因此感到非常恐懼，整起事件前後對照，都充滿戲劇張力。

▲全台媒體都收到一封爆料信，其中直指Andy涉及聲色場所。（本刊資料照）



更多鏡週刊報導

獨家／控Andy不忠「關鍵帳本」也拿不出實據 家寧爆遭友人厭煩！慘落眾叛親離

獨家／SWAG也向家寧招手！ 網紅出事後「黏女優取暖」補錢坑

家寧不回應Andy指控 一篇「愛玉文」發文刪了又貼