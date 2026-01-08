阿本同台炎亞綸「內心抗拒」！認了：一開始的確有點煩惱 原因曝光

記者潘慧中／綜合報導

阿本8日在社群平台感性分享錄製節目的心路歷程，並大方揭露與前任相處的真實心境。他透露，自己已能平靜看待過往的情感失敗，並在錄影過程中與自己達成和解。阿本強調，這並非在說漂亮話，「只是跌跌撞撞、吵吵鬧鬧後，冷靜看待自己的情感」，展現出成熟且坦然的感情觀。

▲阿本和炎亞綸有過一段情。（圖／翻攝自Instagram／aben6011）



對於與前任的關係，阿本抱持著互相理解與尊重的態度。他提到，過去交往的幾任男友至今仍是朋友，但他並不迷信所謂的「最佳前任」，因為「終究是不合適才分開，真要重複吵一樣的事，也不會有什麼共識」。他相信只要經過時間沖淡，給予彼此空間，回到單純的友誼與和平相處是完全可能的。

在錄影前，阿本深受一首歌曲〈How Many〉的歌詞觸動，「究竟要嘗試幾次，才願意承認我們不適合在一起」，也因此想起每次決定分手的心境。他認為，不論在關係中扮演什麼樣的角色，「都是我們人生的一部分」，不論是短暫的曖昧或生活多年的前男友，現在各自努力、偶爾關心，對他而言已足夠。

▲阿本和炎亞綸日前一起錄影。（圖／翻攝自Instagram／aben6011）



談到去年開始與炎亞綸在節目中碰頭，阿本坦言起初確實感到有些煩惱，「因為實際上我跟每任前男友偶爾聚會，通常都是我像老媽叨念瑣事，平靜日常的對話。要怎麼樣的狀態可以自在好玩的錄節目，是我不熟悉的事～。」

阿本原本內心有些抗拒面對這件事，但在邊錄製邊摸索的直覺下，意外完成了這集讓他大呼好笑的節目，「這件事我已經跟自己和解，我不會再試圖去找出完美的解答或理由。」他也很滿意生活現狀，「每天有工作就好好做，沒工作時好好健身、念佛、照顧狗跟自己，也就夠了，謝謝包容我善變任性的每一位、謝謝我曾經歷經的一切成長、謝謝願意理解我/聽我耍北七時笑出來的你。」

▲阿本分享感情生活。（圖／翻攝自Instagram／aben6011）



阿本IG全文：

（錄製這集前後的心得）

過去交往的幾任男友，到現在都是保持聯絡的朋友，主要就是兩人的互動，還是需要彼此互相理解，有些話題不需要碰觸就不用再討論，如果當初能解決，就不會分手，既然分開就不糾結了。我並不覺得有漂亮分手、最佳前任這種事，因為終究是不合適才分開，真要重複吵一樣的事，也不會有什麼共識或美好結論，但我相信經過時間沖淡，彼此給一些空間，互相尊重、和平相處，回到單純友誼是可以的。不是在講什麼漂亮的話，只是跌跌撞撞、吵吵鬧鬧後，冷靜看待自己的情感。

在錄OMO這集前聽到一首歌：Shoffy-How Many，歌詞給了我一個答案，觸動自己每次下定決心分手的心境：「究竟要嘗試幾次，才願意承認我們不適合在一起。」

好好誠實地接受每段關係的失敗，不論自己是壞人、好人、被辜負的人、讓別人難過的人，都是我們人生的一部分，小時候談的短暫戀愛那幾位沒聯絡了、有些曖昧對象很可惜沒結果、幾位在一起生活好多年的前男友選擇當朋友，過去幾年偶爾彼此關心，各自努力，社群上分享聚會心情，也就這樣了～

去年開始在節目上碰到炎亞綸，一開始的確有點煩惱，因為實際上我跟每任前男友偶爾聚會，通常都是我像老媽叨念瑣事，平靜日常的對話。要怎麼樣的狀態可以自在好玩的錄節目，是我不熟悉的事～邊錄製邊憑著直覺摸索，就變成這集《OMO調查局》了，說來好笑，本來內心有點抗拒面對這件陌生的事，卻變成最瘋狂搞笑的狀態～我到底什麼基因？！

這件事我已經跟自己和解，我不會再試圖去找出完美的解答或理由，說到底真沒有什麼宏大野望，就是每天有工作就好好做，沒工作時好好健身、念佛、照顧狗跟自己，也就夠了，謝謝包容我善變任性的每一位、謝謝我曾經歷經的一切成長、謝謝願意理解我/聽我耍北七時笑出來的你