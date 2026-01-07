還記得男神丁春誠嗎？　近照帥成這樣…與大咖歌后親密模樣曝光

記者蔡琛儀／台北報導

丁噹推出新歌〈最痛的遺憾〉，將收錄於丁噹即將1月發行的自選＋新歌精選輯，這首歌由蕭秉治量身打造，也是她繼〈冷血動物〉後睽違14年再次向蕭秉治邀歌終於成功，MV特別邀請丁春誠演出，劇情描述丁噹失去摯愛丁春誠後的心碎與無法釋懷的思念，丁噹也搶先預告：「MV會非常虐心！」

▲丁噹新歌〈最痛的遺憾〉請到丁春誠跨刀出演。（圖／相信音樂提供）

丁春誠近來多投身藝術，戲劇等工作，難得邀請跨刀拍MV，讓丁噹從中學到很多，她說：「雖然我有演過音樂劇，但在演戲還是新手，丁春誠很溫暖很會帶戲，他很多細節都會幫你想好。」

像是劇中求婚戲，劇情安排兩人最後一起開心跳舞，丁春誠忽然大喊：「我們結婚了！」丁噹說：「當下害羞地只想摀著他的嘴，怕左鄰右舍聽到，但其實這一來一往的反應，是真實現實生活中會有的情緒。」被問及〈最痛的遺憾〉，丁噹哀傷地表示至今還沒被求婚過，丁春誠貼心地回說：「你今天已被求婚了呀！」在劇中彌補丁噹的遺憾。

▲▼丁噹、丁春誠親密戲超多。（圖／相信音樂提供）

兩人雖然才見二次面，甚至一開演就有吻戲，但默契十足，鏡頭一開拍兩人「一吻」完成，丁春誠也說：「很享受在片場演出的狀態，大家有明確目標完成它，第一次跟丁噹合作，互動真的很棒！」兩人劇中浪漫甜蜜互動也延續到了劇外，劇中丁春誠為丁噹下廚，他特別在MV預告文底下俏皮留言「想念我我的食物，隨時讓我知道，cook for you」丁噹也回：「你做什麼我都愛吃，快點回來！waiting for you」。