ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

獨家／啦啦隊女神是福州包千金！
曖昧退流行？2026約會關鍵詞曝光
米倉涼子涉毒！男友驚傳「人間蒸發」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

吳宗憲 鄭家純 丁春誠 江宏恩 江振誠 蔡依林 汪小菲 檀健次

修杰楷、胡瓜大咖全來了！　王子出軌粿粿「驚現」蕭敬騰岳父告別式

▲▼修杰楷現身蕭敬騰岳父林光寧告別式 。（圖／徐文彬攝）

▲修杰楷現身蕭敬騰岳父林光寧告別式 。（圖／記者徐文彬攝）

記者翁子涵／台北報導

金曲歌王蕭敬騰（老蕭）的岳父、資深藝人林光寧，去年9月因肺部細菌感染住院並一度插管治療，原本病況穩定出院，未料之後再度住院，上月13日不敵病魔離世，享年75歲，今（8 日）於二殯「景明廳」舉辦告別式，稍早老蕭和Summer也哀痛現身家祭，過去在演藝圈有舉足輕重地位的林光寧，今致哀花籃一片，不少大咖藝人也現身致意。

▲▼ 林智勝、楊乃文、連靜雯、黃小柔夫妻、林智勝、修杰楷、王偉忠夫婦。（圖／徐文彬攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 林智勝、楊乃文、連靜雯、黃小柔夫妻、林智勝、修杰楷、王偉忠夫婦。（圖／徐文彬攝）

▲▼ 蕭敬騰岳父林光寧告別式 。（圖／徐文彬攝）

▲▼ 蕭敬騰岳父林光寧告別式 。（圖／徐文彬攝）

▲▼ 蕭敬騰岳父林光寧告別式 。（圖／徐文彬攝）

▲▼ 蕭敬騰岳父林光寧告別式 。（圖／徐文彬攝）

東森集團總裁王令麟、胡瓜、丁柔安、小禎、楊乃文、連靜雯、黃小柔夫妻、林智勝、修杰楷、王偉忠夫婦等人都身穿白衣現身會場，奉花祿更是大咖雲集，包含總統賴清德、韓國瑜、朱立倫張惠妹、陳亞蘭、羅時豐、庾澄慶、向華強、陳嵐、藍心湄、賈靜雯、修杰楷、楊謹華、羅志祥、徐若瑄、玖壹壹等上百名單。

王子先前因介入范姜彥豐家庭，出軌粿粿，徹底消失，今也不忘送上花籃致哀。而舉辦家祭時，Summer更忍不住爆哭，叩拜送別摯愛的父親，場面相當哀戚。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

蕭敬騰

推薦閱讀

家寧最後外援斷了！「控Andy劈腿」私下真實態度曝 友揭穿：已厭煩

家寧最後外援斷了！「控Andy劈腿」私下真實態度曝 友揭穿：已厭煩

4小時前

吳宗憲砸4千萬買下「老唐牛肉麵」　無預警停業憲哥回應了

吳宗憲砸4千萬買下「老唐牛肉麵」　無預警停業憲哥回應了

18小時前

家寧爆「Andy夜店私生活」感情不忠！　黑函兜售媒體圈內幕曝光

家寧爆「Andy夜店私生活」感情不忠！　黑函兜售媒體圈內幕曝光

4小時前

獨家／啦啦隊女神是福州包千金！　被盯上「求包養陪吃」驚人天價曝光

獨家／啦啦隊女神是福州包千金！　被盯上「求包養陪吃」驚人天價曝光

13小時前

汪小菲妻「選在台生產」鬆口談落戶　1撇步孕肚零妊娠紋

汪小菲妻「選在台生產」鬆口談落戶　1撇步孕肚零妊娠紋

11小時前

鄭家純懷孕9週流產！　「深夜痛到叫出聲」反代孕：血緣不保證愛

鄭家純懷孕9週流產！　「深夜痛到叫出聲」反代孕：血緣不保證愛

20小時前

還記得男神丁春誠嗎？　近照帥成這樣…與大咖歌后親密模樣曝光

還記得男神丁春誠嗎？　近照帥成這樣…與大咖歌后親密模樣曝光

20小時前

莫莉助理墜樓亡！險賠百萬簽保密條款才能離職　遭網暴是「翻版蘿拉」

莫莉助理墜樓亡！險賠百萬簽保密條款才能離職　遭網暴是「翻版蘿拉」

1/7 07:19

江宏恩同框名廚親弟「一家人長超像」　江振誠結婚20年泰妻罕合體

江宏恩同框名廚親弟「一家人長超像」　江振誠結婚20年泰妻罕合體

16小時前

林俊傑才認愛！女友七七突現身派出所報案　遭爆假富二代身分掀議

林俊傑才認愛！女友七七突現身派出所報案　遭爆假富二代身分掀議

1/7 11:39

林光寧告別式遺照曝光！ 蕭敬騰、Summer哀痛現身二殯

林光寧告別式遺照曝光！ 蕭敬騰、Summer哀痛現身二殯

1小時前

檀健次爆熱戀小16歲《長相思》女星！　澄清「單身狗」遭她打臉

檀健次爆熱戀小16歲《長相思》女星！　澄清「單身狗」遭她打臉

16小時前

熱門影音

陳漢典.Lulu絕美婚紗照曝光！　富士山藏浪漫宣言：永遠陪在身邊

陳漢典.Lulu絕美婚紗照曝光！　富士山藏浪漫宣言：永遠陪在身邊
55歲陳孝萱認了已恢單　「可以把自己過得很好」

55歲陳孝萱認了已恢單　「可以把自己過得很好」
陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！
陳漢典首度跟Lulu跨年　甜喊：最幸福的日子！

陳漢典首度跟Lulu跨年　甜喊：最幸福的日子！
77歲葉啟田被傳失智澄清　記者提問突然當機（？

77歲葉啟田被傳失智澄清　記者提問突然當機（？
華莎承認「對朴正民心動」　害羞：前輩真的超帥的

華莎承認「對朴正民心動」　害羞：前輩真的超帥的
王祖賢首曝「當年引退真實原因」　曾得憂鬱症：不知道自己是誰

王祖賢首曝「當年引退真實原因」　曾得憂鬱症：不知道自己是誰
Lulu陳漢典富士山拍絕美婚紗　坐頭等艙幸福喊：合作愉快XD

Lulu陳漢典富士山拍絕美婚紗　坐頭等艙幸福喊：合作愉快XD
A-Lin台東跨年合體張惠妹　合唱〈連名帶姓〉超好聽

A-Lin台東跨年合體張惠妹　合唱〈連名帶姓〉超好聽
林志玲挑戰跳啦啦隊好緊張　後台狂練習…不忘表情管理

林志玲挑戰跳啦啦隊好緊張　後台狂練習…不忘表情管理
郭書瑤告白趙雨凡：真的好帥！　手機桌布是他「可接受年下男」

郭書瑤告白趙雨凡：真的好帥！　手機桌布是他「可接受年下男」
劉在錫長相醜or帥?觀相老師直接失言XD

劉在錫長相醜or帥?觀相老師直接失言XD
小禎見男友「驚喜現身生日趴」爆哭　感動：終於等到說到做到的人！

小禎見男友「驚喜現身生日趴」爆哭　感動：終於等到說到做到的人！

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

蔡依林跨年場大喊：新年快樂！　〈舞孃〉〈Play我呸〉超震撼

蔡依林跨年場大喊：新年快樂！　〈舞孃〉〈Play我呸〉超震撼

葉珂遭傳騙黃曉明錢：他老精了！　宣布退出網路…為過往言論道歉

葉珂遭傳騙黃曉明錢：他老精了！　宣布退出網路…為過往言論道歉

華莎淡水跨年雨中熱舞！　跳到膝蓋受傷好敬業QQ

華莎淡水跨年雨中熱舞！　跳到膝蓋受傷好敬業QQ

王若琳罹憂鬱症5年..未求醫原因曝　爸爸王治平鼓勵「有依靠的感覺」

王若琳罹憂鬱症5年..未求醫原因曝　爸爸王治平鼓勵「有依靠的感覺」

蔡依林豋大巨蛋派出「金牛」繞場　化身美杜莎「踩30公尺巨蟒」現身！

蔡依林豋大巨蛋派出「金牛」繞場　化身美杜莎「踩30公尺巨蟒」現身！

看更多

馮提莫直播掀衣曬鬆垮肚皮　曝瘦了25公斤：全是皺褶

即時新聞

剛剛
剛剛
4分鐘前0

王偉忠追憶林光寧「他什麼都會」！　含淚致詞：祝他一路好走、一路開心

9分鐘前0

村上春樹改編作品很難演 　西島秀俊仍樂意挑戰

17分鐘前11

金唱片首組藝人出發來台！他們全身黑現機場　CORTIS晚上接力抵台

22分鐘前0

生日也是5周年紀念！　陳傑憲放閃愛妻：從兩人世界升級成四口之家

29分鐘前3

修杰楷、胡瓜大咖全來了！　王子出軌粿粿「驚現」蕭敬騰岳父告別式

1小時前20

運將碎念「埋骨法術」突反鎖車門！中信女孩搭車遇驚魂：報警救我

1小時前63

林光寧告別式遺照曝光！ 蕭敬騰、Summer哀痛現身二殯

1小時前116

邊荷律喪父沒見到最後一面　「母親病倒需手術」強忍悲傷謝粉絲

1小時前0

天選之人！丟丟妹健康亮紅燈疑中邪「曝超玄神跡」　公開事業重大計劃

1小時前2

頂流男星秘戀小16歲女新人！　網質疑「未成年交往」鬧大了

讀者迴響

熱門新聞

  1. 家寧最後外援斷了！
    4小時前4838
  2. 吳宗憲砸4千萬買下「老唐牛肉麵」無預警停業
    18小時前3812
  3. 家寧爆「Andy夜店私生活」感情不忠！黑函兜售內幕曝光
    4小時前1222
  4. 獨／啦啦隊女神被盯上「求包養陪吃」驚人價曝
    13小時前1427
  5. 汪小菲妻「選在台生產」鬆口談落戶
    11小時前1814
  6. 鄭家純懷孕9週流產「深夜痛到叫出聲」
    20小時前124100
  7. 還記得丁春誠嗎？　近照曝光…帥成這樣
    20小時前1812
  8. 莫莉助理墜樓亡！遭網暴是「翻版蘿拉」
    1/7 07:19205
  9. 江宏恩同框名廚親弟！江振誠結婚20年泰妻罕合體
    16小時前163
  10. 林俊傑才認愛！女友七七突現身派出所報案
    1/7 11:39245
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合