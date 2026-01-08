修杰楷、胡瓜大咖全來了！　王子出軌粿粿「驚現」蕭敬騰岳父告別式

▲修杰楷現身蕭敬騰岳父林光寧告別式 。（圖／記者徐文彬攝）



記者翁子涵／台北報導

金曲歌王蕭敬騰（老蕭）的岳父、資深藝人林光寧，去年9月因肺部細菌感染住院並一度插管治療，原本病況穩定出院，未料之後再度住院，上月13日不敵病魔離世，享年75歲，今（8 日）於二殯「景明廳」舉辦告別式，稍早老蕭和Summer也哀痛現身家祭，過去在演藝圈有舉足輕重地位的林光寧，今致哀花籃一片，不少大咖藝人也現身致意。

▲▼ 林智勝、楊乃文、連靜雯、黃小柔夫妻、林智勝、修杰楷、王偉忠夫婦。（圖／徐文彬攝）

東森集團總裁王令麟、胡瓜、丁柔安、小禎、楊乃文、連靜雯、黃小柔夫妻、林智勝、修杰楷、王偉忠夫婦等人都身穿白衣現身會場，奉花祿更是大咖雲集，包含總統賴清德、韓國瑜、朱立倫張惠妹、陳亞蘭、羅時豐、庾澄慶、向華強、陳嵐、藍心湄、賈靜雯、修杰楷、楊謹華、羅志祥、徐若瑄、玖壹壹等上百名單。

王子先前因介入范姜彥豐家庭，出軌粿粿，徹底消失，今也不忘送上花籃致哀。而舉辦家祭時，Summer更忍不住爆哭，叩拜送別摯愛的父親，場面相當哀戚。