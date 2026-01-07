獨家／啦啦隊女神是福州包千金！　被盯上「求包養陪吃」驚人天價曝光

記者蔡琛儀／專訪

來自職籃啦啦隊的成員俐蓁，不只外型甜美、身材火辣，也展現創作實力，陸續推出多首個人歌曲。成為啦啦隊成員後，俐蓁也曾收到不雅照，以及看似假帳號傳來的包養邀約，甚至有人開價「吃一頓飯70萬」、邀她到新加坡伴遊，但她一律不回應。

▲俐蓁相當多才多藝。（圖／記者湯興漢攝）

她也分享，有次下班後正在找自己叫的計程車，突然發現被粉絲跟蹤，雖然感到害怕，仍鼓起勇氣上前詢問，「因為覺得他眼熟，所以知道是粉絲，我跟粉絲講話都很直接，如果發現是不認識的人，我就會跑給他追。」

俐蓁家在苗栗經營小有名氣的福州包店，從小就會和哥哥、弟弟一起到店裡幫忙，不過她笑說，自己曾被爸爸嫌煎得不好吃，反而讓家人從未要求她繼承家業。在加入啦啦隊前，俐蓁原本就有經營IG、接業配，也會接唱歌表演或擔任主持工作。大學畢業後，她意外被正在籌組啦啦隊的總監注意到，主動聯繫並邀請她加入。

▲▼俐蓁自嘲加入啦啦隊前完全不會跳舞。（圖／記者湯興漢攝）

她坦言，當下其實非常猶豫，因為自己完全不會跳舞，甚至一再跟對方強調「我真的不會跳，會很可怕、很慘」，還自嘲是「肢障」，不過總監不斷鼓勵她，也分享過往帶過完全不會跳舞的成員，最後都能跳得很好，建議她先試試看，加上當時對未來方向尚未定案，俐蓁才鼓起勇氣踏出這一步。

正式進到啦啦隊後，俐蓁形容自己一開始幾乎崩潰，「每次練舞都在哭」，覺得與其他成員的程度差距太大。她不斷拜託同事陪她練舞，也擔心自己會拖累大家，所幸隊友們從未嫌棄，反而給予大量鼓勵與協助。原本她還擔心啦啦隊內會出現勾心鬥角的情況，實際加入後才發現完全不是如此，如今更從同事變成朋友、好姐妹，甚至可以一起出國旅行。

▲俐蓁靠著不服輸的個性，讓她在啦啦隊終於有了立足之地。（圖／記者湯興漢攝）

看似個性大剌剌，俐蓁卻自認有點「戀愛腦」，透露每次談戀愛都會急著帶對方回家見父母，也容易投入太深，因此每段分手都格外痛苦。她曾與一任男友交往期間確診，對方向她父母保證會好好照顧她，卻在她口渴、傳訊息求助時選擇裝死，讓她氣到想分手。

後來換對方確診，她仍選擇溫暖關心、照顧對方，但已逐漸感受不到兩人的未來，最終決定分開。分手後她更一度暴瘦到49公斤，讓爸爸心疼不已，也勸她多認識一些男生，不要每段感情都看得太重。

▲俐蓁自虧有點戀愛腦。（圖／記者湯興漢攝）