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首登小巨蛋個唱日女團！　乃木坂46賣萌喊：啾咪，哇尚勾錐！

記者蕭采薇／台北報導

日本偶像女團「乃木坂46」繼去年底在上海開唱後，逐步踏出國際，27日將頗具盛名的華麗演唱會盛況搬到台北小巨蛋，成為第一組唱進台北小巨蛋的日本偶像女團。她們在台上用中文問候：「台北的朋友，啾咪！」也俏皮用台語說道：「哇尚勾錐！」

▲▼乃木坂46台北演唱會。（圖／好玩國際文化提供）

▲乃木坂46台北演唱會。（圖／好玩國際文化提供）

27日演唱會有20名「乃木坂46」成員登場演出，團員也準備了多套不同風格有華麗的小禮服、可愛青春洋溢的洋裝、溫柔甜美的長裙、還有讓人心動不已的制服LOOK登場，演唱會炫目的燈光、影像、特效不斷，呼應台下歌迷應援的手燈、口號、動作，整晚演唱會氣氛高漲、熱鬧非凡。

▲▼乃木坂46台北演唱會。（圖／好玩國際文化提供）

▲乃木坂46台北演唱會。（圖／好玩國際文化提供）

▲▼乃木坂46台北演唱會。（圖／好玩國際文化提供）

▲乃木坂46台北演唱會。（圖／好玩國際文化提供）

演唱會乃木坂46一登場，來台多次的人氣成員齊藤飛鳥高喊：「你好台北！我們一起HIGH起來吧！」快歌時青春洋溢、抒情歌時溫柔甜美，更是徹底融化所有歌迷的心，台下歌迷整晚都跟著唱和，並以多變也整齊的應援手燈、口號、動作，跟台上互相呼應。乃木坂46演唱會上秀出練習許久的中文自我介紹獲得滿堂彩，也學了「哩賀」、「呷飽沒」等台語。

▲▼乃木坂46台北演唱會。（圖／好玩國際文化提供）

▲乃木坂46台北演唱會。（圖／好玩國際文化提供）

乃木坂46在台上不斷表示：「第一次來台北辦演唱會，非常非常謝謝大家這麼HIGH這麼熱烈的回應，真的非常感動。」因為農曆春節將至，乃木坂46也學了「新年快樂」、「諸事大吉」等新年吉祥話向大家拜年。演唱會當天清晨就已經有人開始排隊等著搶周邊，應援花架有各式各樣的造型也相當精采，展現了歌迷高度且熱情的支持。

▲▼乃木坂46台北演唱會。（圖／好玩國際文化提供）

▲乃木坂46粉絲準備的花籃。（圖／好玩國際文化提供）

▲▼乃木坂46台北演唱會。（圖／好玩國際文化提供）

▲乃木坂46粉絲準備的花籃。（圖／好玩國際文化提供）

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