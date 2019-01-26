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Alan Walker狂炸小巨蛋！feat.吳卓源《Faded》萬人尖叫瘋了

記者林映妤／台北報導

21歲挪威電音鬼才Alan Walker光臨第14屆KKBOX風雲榜啦！他破天荒和「鄉民老婆」Julia（吳卓源）合作他的成名曲《Faded》及《Different World》，更與周興哲合作《The Spectre》，帶來長達10分鐘的跨界電音盛宴，小巨蛋全場萬人嗨到爆炸！

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Alan Walker超挺風雲榜，不僅帶了完整的樂手團隊隨行演出、設備也通通從海外隨行來台，導致行李超重被罰了15萬台幣，視覺燈光特效全都100%原汁原味呈現海外巡演規格。

▲▼Alan Walker、周興哲。（圖／記者張一中攝）

▲▼Alan Walker、周興哲炸翻小巨蛋！（圖／記者張一中攝）

▲▼Alan Walker、周興哲。（圖／記者張一中攝）

他昨晚先出席了風雲榜前夜祭「Liquid Nights」，跟國內外知名DJ嗨翻全場，今更與Julia、周興哲帶來長達10分鐘的跨界電音盛宴。

舞台上Alan Walker與所有樂手均以黑色系「覆面」神秘造型登場，他先和Julia一連帶來兩首成名曲《Faded》及《Different World》，而首度挑戰電音歌曲的Julia不僅為了與Alan Walker合作，改變以往慵懶R&B唱腔，挑戰電音式唱法，事前更為了電音版本重新完整錄製兩首歌，現場演唱到副歌「Where are you now」萬人齊唱，讓小巨蛋搖身變成超大型球體舞池！

接著周興哲在4個舞者簇擁下，一身帥氣白衣登場，和Alan Walker跨越國界攜手合作《The Spectre》，已有多首EDM作品的周興哲以迷人嗓音詮釋《The Spectre》，瞬間引爆小巨蛋！

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▲▼Alan Walker、周興哲。（圖／記者張一中攝）

▲▼Alan Walker結束表演後還比出愛心圈粉。（圖／記者張一中攝）

▲▼Alan Walker、周興哲。（圖／記者張一中攝）

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14thKKBOX風雲榜, Alan Walker, 吳卓源, 周興哲

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