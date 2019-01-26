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運將是電影鐵粉！「你好像吸毒那個…」男神下車才調皮承認是本尊

記者林映妤／台北報導

賀歲片《寒單》上映至今4天，影評口碑好評不斷，鄭人碩26日一早搭計程車前往年貨大街，司機沒認出他，倒是開心分享：「我40幾年來第一次看電影，老婆帶我去看了《寒單》。」結果下車了才發現客人就是本尊！

鄭人碩笑說，司機一開始還沒認出他來，開心跟他分享看了電影，對方邊講邊透過鏡子看著他納悶：「有沒有人說你像裡面吸毒的那個？」調皮的鄭人碩直到下車才承認自己是本尊，司機也說，看到他電影中從不學好到失去至親揪心的轉折，讓人實在「捶心肝」！

▲▼《寒單》導演黃朝亮、胡宇威、鄭人碩、小薰、可青、徐謀俊及紀源等人前往年貨大街踩街辦年貨。（圖／想亮影藝提供）

▲鄭人碩搭計程車，司機就是電影粉絲。（圖／想亮影藝提供）

《寒單》導演黃朝亮今也集合胡宇威、鄭人碩、小薰、可青、徐謀俊及紀源等人前往年貨大街踩街辦年貨，民眾聞風而至，瞬間擠爆癱瘓現場，一行人先至霞海城隍廟參拜祈福，接著分隊比賽，氣氛相當熱絡！

黃朝亮準備了2份象徵六六大順的發財金666紅包，由胡宇威、鄭人碩帶隊PK辦年貨，兩隊隊長各有戰術，胡宇威與小薰發揮偶像魅力，迪化街上的店家也投以熱情回應，還有老闆大方說：「整攤都搬走沒關係，胡宇威留下來就好！」雖然胡宇威最後把666元全都花完，但換到的商品CP值非常高。

另一組鄭人碩則「放大絕」向每一攤施展撒嬌功力，還放話「老闆算我便宜，對我上下其手都沒問題」，精打細算的他，最後守住510元，讓現場氣氛嗨到最高。

▲▼《寒單》導演黃朝亮、胡宇威、鄭人碩、小薰、可青、徐謀俊及紀源等人前往年貨大街踩街辦年貨。（圖／想亮影藝提供）

▲▼胡宇威、鄭人碩分兩隊，炒熱年貨大街氣氛。（圖／想亮影藝提供）

▲▼《寒單》導演黃朝亮、胡宇威、鄭人碩、小薰、可青、徐謀俊及紀源等人前往年貨大街踩街辦年貨。（圖／想亮影藝提供）

演員們最後與年貨大街民眾擊掌互動並發送電影限量「武財・有財紅包袋」，胡宇威父母為了支持孩子，默默隱身在人群中，跟著排隊與演員一一擊掌打氣，胡宇威直到最後才發現這個大驚喜，笑說：「家人偷偷摸摸過來，他們都看過片了，覺得我有不一樣，他們很開心、驕傲我在銀幕前有不同的表現，我也希望未來能挑戰不同的角色。」

▲▼《寒單》導演黃朝亮、胡宇威、鄭人碩、小薰、可青、徐謀俊及紀源等人前往年貨大街踩街辦年貨。（圖／想亮影藝提供）

▲爸媽偷偷出現在排隊人潮，讓胡宇威超感動。（圖／想亮影藝提供）

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寒單, 黃朝亮, 胡宇威, 楊貴媚, 鄭人碩, 小薰

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