《聲林》小宇機會教育　曝「導師怕選手唱他歌」主因

記者許逸群／台北報導

大型歌唱選秀節目《聲林之王》昨（25日）播出總決賽，教唱導師小宇（宋念宇）與選手們也一同觀看播出，過程中除了談笑風生，他還不時「機會教育」給每位選手建議，可說是稱職的「教唱導師」。

►《聲林之王》第二季開放報名中

▲▼小宇與選手一起在總決賽；李佳歡暖心為Gail翻譯。（圖／記者李毓康攝）

播出Gail的全台語《心花開》演出後，小宇除了誇讚Gail，也跟所有選手說「她的態度是我們要學習了」，並轉頭跟擅長詮釋英文歌的張宸安說，「她幾乎不會講中文，但她一直很努力練習，所以我們也沒有任何藉口。」提到林孟辰的演出，小宇不忘先笑說「老師好」，但也提出他在前段半有些拍子的瑕疵，不過有在中後段補回來。

▲▼小宇不時跟選手們「機會教育」。（圖／記者李毓康攝）

演出導師歌曲的馮玟璇，讓原唱蕭敬騰全程聽得緊張，甚至講評時一度語無倫次，小宇透露，其實害怕選手唱自己的歌是有原因的。他解釋，導師不用會自己的標準來評選手，「要說服我的只有一件事，要用自己的方式來唱我的歌，老蕭老師是擔心妳用他的方式來唱。」無論如何，這只是個過程，「只要不要後悔就好」，也建議馮玟璇不要放棄「唱」的部分。

▲「申凌之王」的莊凌芸被Cue到相當害羞。（圖／記者李毓康攝）



▲小宇搞笑地為鄭可強「伴舞」。（圖／記者李毓康攝）

《聲林之王》第一季落幕了，小宇與選手們在一片歡笑聲中，為這3個多月的拼戰劃下句點。雖然說是一段旅程的結束，不過也意味著第二季將啟動，蕭敬騰與林宥嘉正式宣佈，第二季海選已正式開跑，強力徵求經紀公司、民間好手，報名參加，無論你是培訓的練習生還是民間好手，歡迎參加「獻聲」！

▲▼《聲林》第一季在一片歡樂中圓滿落幕。（圖／記者李毓康攝）

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