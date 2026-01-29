1月29日星座運勢／雙魚座大放異彩！ 獅子喜迎豐收
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：工作忙裡偷閒
感情：兩人快樂交往
財運：發展大落大起
幸運色：玫瑰色
貴人：魔羯
小人：雙魚
雙子座 ♊
工作：看淡了不如意
感情：溫柔對待伴侶
財運：發揮多方實力
幸運色：綠色
貴人：雙子
小人：金牛
天秤座 ♎
工作：調整排班時數
感情：誓言永恆珍惜
財運：開拓新的財源
幸運色：卡其色
貴人：巨蟹
小人：雙子
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：精神狀況良好
感情：友情歡聚時光
財運：等待出脫時刻
幸運色：紫色
貴人：處女
小人：牡羊
金牛座 ♉
工作：照顧後生晚輩
感情：多點甜言蜜語
財運：增加資產價值
幸運色：白色
貴人：牡羊
小人：獅子
處女座 ♍
工作：未來藍圖規劃
感情：真摯相待珍惜
財運：避開財務危機
幸運色：金色
貴人：獅子
小人：水瓶
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：準備行囊出發
感情：充滿戀愛氛圍
財運：無法面對挫折
幸運色：金色
貴人：水瓶
小人：射手
天蠍座 ♏
工作：接待貴賓客戶
感情：戀情可望明朗
財運：尋找更高目標
幸運色：黑色
貴人：金牛
小人：魔羯
雙魚座 ♓
工作：事業精彩表現
感情：共同編織美好
財運：發揮特有專長
幸運色：卡其色
貴人：天蠍
小人：巨蟹
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：搞定主管要求
感情：得到伴侶照顧
財運：合理控制開支
幸運色：灰色
貴人：天秤
小人：處女
獅子座 ♌
工作：小型團隊模式
感情：溫馨關懷入微
財運：喜迎豐收獲利
幸運色：黃色
貴人：雙魚
小人：天蠍
射手座 ♐
工作：合約即將到期
感情：用心安排貼心
財運：掌握財務報表
幸運色：紅色
貴人：射手
小人：天秤
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
