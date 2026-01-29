ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
1月29日星座運勢／雙魚座大放異彩！　獅子喜迎豐收

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座牡羊座
金牛座雙子座巨蟹座獅子座
處女座天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座 ♒

工作：工作忙裡偷閒

感情：兩人快樂交往

財運：發展大落大起

幸運色：玫瑰色

貴人：魔羯

小人：雙魚

↑ 看其他星座

雙子座 ♊

工作：看淡了不如意

感情：溫柔對待伴侶

財運：發揮多方實力

幸運色：綠色

貴人：雙子

小人：金牛

↑ 看其他星座

天秤座 ♎

工作：調整排班時數

感情：誓言永恆珍惜

財運：開拓新的財源

幸運色：卡其色

貴人：巨蟹

小人：雙子

↑ 看其他星座

【土象星座】

魔羯座 ♑

工作：精神狀況良好

感情：友情歡聚時光

財運：等待出脫時刻

幸運色：紫色

貴人：處女

小人：牡羊

↑ 看其他星座

金牛座 ♉

工作：照顧後生晚輩

感情：多點甜言蜜語

財運：增加資產價值

幸運色：白色

貴人：牡羊

小人：獅子

↑ 看其他星座

處女座 ♍

工作：未來藍圖規劃

感情：真摯相待珍惜

財運：避開財務危機

幸運色：金色

貴人：獅子

小人：水瓶

↑ 看其他星座

【水象星座】

巨蟹座 ♋

工作：準備行囊出發

感情：充滿戀愛氛圍

財運：無法面對挫折

幸運色：金色

貴人：水瓶

小人：射手

↑ 看其他星座

天蠍座 ♏

工作：接待貴賓客戶

感情：戀情可望明朗

財運：尋找更高目標

幸運色：黑色

貴人：金牛

小人：魔羯

↑ 看其他星座

雙魚座 ♓

工作：事業精彩表現

感情：共同編織美好

財運：發揮特有專長

幸運色：卡其色

貴人：天蠍

小人：巨蟹

↑ 看其他星座

【火象星座】

牡羊座 ♈

工作：搞定主管要求

感情：得到伴侶照顧

財運：合理控制開支

幸運色：灰色

貴人：天秤

小人：處女

↑ 看其他星座

獅子座 ♌

工作：小型團隊模式

感情：溫馨關懷入微

財運：喜迎豐收獲利

幸運色：黃色

貴人：雙魚

小人：天蠍

↑ 看其他星座

射手座 ♐

工作：合約即將到期

感情：用心安排貼心

財運：掌握財務報表

幸運色：紅色

貴人：射手

小人：天秤

↑ 看其他星座

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

曹西平告別式獻聲：醜八怪！哭什麼哭！　吐槽「妝花了很難看」全場吹哨送別

曹西平告別式獻聲：醜八怪！哭什麼哭！　吐槽「妝花了很難看」全場吹哨送別

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

【畫面太萌啦～】阿勇學姐教珠珠學妹如何熱情打招呼！

