獨／《聲林之王》總冠軍賽在今天　陶晶瑩：你們是小魚苗，真正大海在前面

記者林奕如／專訪

ETtoday自製大型選秀節目《聲林之王》掀起熱潮，今晚（25日）將選出總冠軍。讓不少網友想起12年前第一屆《超級星光大道》開播，當時也是萬眾關注，製播期間誕生7屆冠軍，之後改制成《華人星光大道》，無數的星光幫歌手，影響之後的華語樂壇，陶晶瑩擔任主持人重要角色，閱歷無數，她智慧提點選秀出身的選手：「你們是一群小魚苗，真正的大海在前面。」

▲陶晶瑩接受《ETtoday星光雲》專訪。（圖／記者林敬旻攝）

陶晶瑩在《星光》度過人生珍貴時光，包括結婚、生子，她笑說，生小孩後回歸，把選手都當孩子看待，還會耐心開導心情低落的選手，她坦言一開始很專注選手心情，沒有太多觀察，直到周遭工作人員提醒，她才驚訝發現有些選手私下竟然是兩面人，「有一個選手直接嗆工作人員不會談贊助，蛤～這是一個小朋友說出來的話，但在我或製作人面前這位選手卻非常有禮貌，我常說的『出了家門就是江湖』，每個人都在裡面學習，我也學著觀察人，太多學問了。」

▲陶晶瑩擔任七屆《超級星光大道》主持人。（圖／翻攝自YouTube）

選手來來回回，才送走「發光」的選手，又迎來下一屆「潛力」素人，陶晶瑩充滿感慨：「我們就好像是陪著你們一樣，你們是一群小魚苗而已，但很幸運現在有舞台、聚光燈在身上，可以被看見，但真正大海在前面，不要傻傻認為現在拿第幾名，走在路上有人認識我很了不起，要想接下來怎麼走，怎麼走包括你對演藝圈認識、對自己的認識，你是一個獨特歌者嗎，或者是有更長延續生命的創作能力，或兩者都有，但是你不會做人。」

▲陶晶瑩提點素人參加選秀節目心態。（圖／記者林敬旻攝）

「我親眼看一個一個成功、一個一個失敗，或一個一個懷才不遇，這都是我們的借鏡，在圈子裡一步一步、小心翼翼不要踏錯，能夠團隊合作，有時妥協有時堅持，去做想要做的夢，把夢去實現，有時候不是藝術家天份這麼簡單，做人哲學、自己努力都非常重要。」陶晶瑩笑著，用身為演藝圈前輩、《星光》主持人、媽媽的心態如此建議所有秀歌手。

▲陶晶瑩接觸許多星光選手，認為不忘初心最重要。（圖／翻攝自YouTube）

她勉勵每一位愛唱歌的選手：「你是不是很純粹想要做好你自己，想把這首歌唱到好，其實一首歌的力量未必在這舞台，現在可以從網路傳到世界每一個角落，你可能唱得很好，好幾億個網友聽你唱歌，倒也不用妄自菲薄，不忘初心最重要。」