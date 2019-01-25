大賣場補獲「野生王瞳」賣襪子　婆媽不買菜了直接當臨演

記者林奕如／台北報導

王瞳在民視八點檔《大時代》和Junior有緣無份，單身後寄情工作上，身旁的經理「煥然」馬俊麟一直體貼陪在旁邊，不少粉絲敲碗快在一起。最新劇情中，王瞳發想的Footer除臭襪順利量產，在賣場拍賣銷售，許多採買民眾圍觀，甚至也停下腳步當起臨演，現場超熱鬧。

▲王瞳、馬俊麟、羅子惟及馬韻婷在大賣場叫賣 。（圖／民視提供）

王瞳、馬俊麟、羅子惟及馬韻婷在賣場熱情叫賣商品，找來黃鐙輝客串亂入活動的大明星，王瞳猛讚他搞笑功力一流，把大家逗得心花朵朵開，她還主持魂上身，控制現場秩序，許多採買民眾也停下腳步當臨演，甚至當地婆婆媽媽回去叫親朋好友前來「軋一腳」。王瞳來到大賣場發揮「愛shopping的功力」，不到十分鐘就把劇組的零食備齊，讓馬俊麟看傻，直說女人購買能力真的太強大了。

▲黃鐙輝（中）客串演出 。（圖／民視提供）

馬俊麟飾演孫煥然，劇中帶隊企劃部也收服了一群忠心粉絲，馬俊麟表示真的有粉絲也會跟演員一樣叫他經理，直說大家超可愛的，所幸也把粉絲稱「企劃部員工」，馬俊麟說他也將在2月24日舉行跟「企劃部員工」的見面會，第一天宣布見面會的報名方式，不到1小時100名額就額滿，讓他又驚又喜，也期待跟大家第一次的見面會。