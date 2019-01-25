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看完都想吃炸雞！《幸福綠皮書》到底什麼魔力？影人大推

記者林映妤／台北報導

《幸福綠皮書》狂獲本屆金球獎最佳音樂及喜劇電影、最佳劇本以及最佳男配角3項大獎，並入圍第91屆奧斯卡5項大獎，在IMDb 8.3、爛番茄82%擁有高分推薦，連台灣特映會上，都有許多影壇重量級人士狂推，大家有志一同表示：「看完真的好想吃炸雞！」但原因為何，要待影迷去戲院揭曉！

《幸福綠皮書》廣獲國內外影評媒體盛讚，日前舉辦試片，監製李烈、偶像劇教母柴智屏、金鐘編劇呂蒔媛、名導瞿友寧、沈可尚、賴俊羽、許肇任、盧建彰、周鉅宏、歌手小球、鋼琴家江天霖與藝人史丹利、Gigi都出席觀影，觀影後好評爆棚。

李烈表示：「這是此生必看的電影。」瞿友寧說：「看完很輕鬆，沒有負擔，但會很想吃炸雞！」沈可尚也透露：「看完之後心裡有滿滿的溫暖。」歌手小球也說：「看一次不夠，會想看第二次、甚至第三次！」

▲▼《幸福綠皮書》維果莫天森、馬赫夏拉阿里。（圖／CatchPlay提供）

▲▼《幸福綠皮書》維果莫天森、馬赫夏拉阿里。（圖／CatchPlay提供）

▲▼《幸福綠皮書》維果莫天森、馬赫夏拉阿里。（圖／CatchPlay提供）

《幸福綠皮書》改編自真實故事，飾演保鑣的維果莫天森（Viggo Mortensen）說：「人與人之間若能開誠佈公，社會會更溫暖。」飾演鋼琴家的馬赫夏拉阿里（Mahershala Ali）則說：「勇敢與尊重能改變一切，更能化解歧見。」

幾家權威外媒亦同聲盛讚，《Entertainment Weekly》表示：「《幸福綠皮書》的溫暖與人性撫慰了醜陋的社會。」《Rolling Stone》也讚：「感謝莫天森與阿里的精采演出，讓觀眾為這個真實故事而感動。」

另有《Hollywood Reporter》：「兩位演員的火花溫暖、感人，相當引人入勝的電影。」《Variety》：「莫天森的嘲諷令人大笑，阿里的音樂才華讓人震驚。」《indieWire》：「透過詼諧來嘲諷階級，但卻令人微笑著感動！」電影1月25日上映。

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幸福綠皮書, 維果莫天森, 馬赫夏拉阿里

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