黃妃準備「無痕內褲」開唱！　細心問好尺寸送歌后好友

記者關韶文／台北報導

金曲歌后黃妃、秀蘭瑪雅與台語天后王瑞霞合組「大齡女團」S.H.W，去年在台北國際會議中心舉辦「姬情台三線」演唱會締造好口碑，在南部粉絲聲聲催喚下，唱片公司米樂士娛樂與主辦單位南星娛樂正式宣布將前進港都高雄開唱！

「姬情台三線」2019演唱會高雄站以小巨蛋規格來籌備，不僅演出歌曲經典、造型更砸下百萬打造多華麗秀服，3人笑說演出沒有火藥味，而是充滿濃濃姊妺情，黃妃笑說，希望合唱部分可以多一點，我自己唱少一點沒關係；王瑞霞則形容「是一個很好玩的遊戲開始，我們三個人默契越來越好，歌單部分讓我很苦惱，希望可以多唱一些之前沒唱的歌。」

▲▼黃妃、秀蘭瑪雅、王瑞霞前進高雄開唱。（圖／米樂士娛樂提供）

秀蘭瑪雅則認為有姐妹相伴很自在，也希望演出可以帶給現場熱鬧，黃妃更是貼心為姐妹們買好秘密武器「無痕內褲」，打趣說「上次的有鬆緊帶、又是低腰，視覺效果看起來不好，這次我們準備好無痕內褲，希望穿上禮服可以美美的」，細心問好尺寸北上送給另外兩位歌后。

5月4日下午3點半在高雄義大世界皇家劇院演出，歌后黃妃是在地高雄鼓山人，她笑稱沒有地主優勢、是真的希望喜歡聽台語歌的粉絲都能夠到場支持。「姬情台三線」2019演唱會門票將於1月29日早上10點正式開賣。