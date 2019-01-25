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李友廷巡演「7選手」全到齊　預告：合體林孟辰創作新歌！

記者關韶文／台北報導

大型選秀節目《聲林之王》，25日晚間十點播出第一季最終戰！網友票選冠軍呼聲最高、被選手們稱呼為「老師級」的參賽者李友廷順利進入前7強，同時宣布《找到我》台北場演唱將於3月2日加演，並找來7名聲林之王選手擔任嘉賓，包括安懂、鄭可強、羅莎莎、張若凡、葉柔、許淨淳、林孟辰，豪華強大的陣容公布後引發粉絲一片驚呼。

►10月12日起，每週五晚間9點《ETtoday新聞雲》App首播、《ETtoday星光雲》FB粉專首映，11點「聲林之王-生存週記」。

▲▼李友廷,林孟辰。（圖／Legacy提供）

▲李友廷將合體林孟辰推出新歌。（圖／Legacy提供）

雖然節目戰況激烈，但選手私下感情融洽，李友廷對於大家的支持相當感動，每日在粉專公布貼文時，也感性分享對每個嘉賓好友的想法。他說：「非常欣賞安懂富生命力直拳般的歌聲，當決定加場時第一時間就想邀他合作；若凡小小一隻卻很有爆發力，台中場幫她伴奏時覺得好過癮；葉柔葉師傅除了常陪我講會下地獄的笑話，她在聲林唱的《shape of you》是我最喜歡的表演，給我很多靈感，希望台北場能來的及呈現！」許淨淳總被李友廷暱稱「長小姐頸鹿」，他也大讚她的創作非常療癒，笑說太欣賞她了只好找她PK，也很期待這次的合作！

▲▼李友廷,林孟辰。（圖／Legacy提供）

▲▼李友廷將於3月回到台北開唱。（圖／Legacy提供）

▲▼李友廷,林孟辰。（圖／Legacy提供）

節目中，曾在「搶MIC生存戰」的對手鄭可強，讓李友廷在邀請前考慮許久，「邀請鄭可強其實邀請他是個艱難的抉擇，畢竟有搶不到麥的陰霾（笑），幸好比賽的框框之外，還有1+1這個選項，請可可粉泡起來到場支持啊！」

►「聲林之王-生存週記」獨家內容，只在《ETtoday新聞雲》App播出

此外，臉書公布最後一名嘉賓林孟辰時，李友廷也神祕預告《聲林之王》賽後第一首全新創作的問世，要和林孟辰一起來完成，讓粉絲們相當興奮！《找到我》台北場將於1/26(六)中午12點全面開賣。

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李友廷, 林孟辰, 聲林之王

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