ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

雷／宋慧喬淚喊：想待你身邊！《男朋友》雪地深吻結局網推爆

記者吳睿慈／綜合報導

南韓浪漫戲劇《男朋友》由朴寶劍、宋慧喬主演，宋慧喬飾演的童話酒店代表車秀賢，因爸爸從政、成為各界注目的「公主」，她愛上身份差距疏遠的金振赫（朴寶劍飾演），卻讓男方成為輿論的焦點。車秀賢卻因為金振赫家人的關係，狠心切斷兩人的戀情，直到16集，兩人認定彼此是摯愛，圓滿結局。

▲▼雷／《男朋友》唯美結局！宋慧喬追回摯愛：我想待在你身邊（圖／翻攝自tvN）

車秀賢提出分手後，金振赫消沈了多日，終於鼓起勇氣找上女方，說明自己的心意：「妳按照妳所希望的方向走也可以，但沒辦法要求我也走一樣的方向，因為我無法跟妳分手。你分手，但我要繼續愛妳。」為了追回女方，他以自己的方式默默等待，不時傳訊息安慰，或者擔任司機送車秀賢回家。

▲▼雷／《男朋友》唯美結局！宋慧喬追回摯愛：我想待在你身邊（圖／翻攝自tvN）

▲▼車秀賢爸爸最後遭逮補。（圖／翻攝自tvN）

▲▼雷／《男朋友》唯美結局！宋慧喬追回摯愛：我想待在你身邊（圖／翻攝自tvN）

車秀賢爸爸退出大選，並承認收了不法賄金，車媽媽最終放棄自己想成為總統夫人的夢想，現身警局作證「確實收到不法資金」，隔日，警方便找上門逮補車宗鉉。車秀賢沒能見到爸爸最後一面，她在車上悲傷落淚，此時，金振赫傳來簡訊安慰：「你很害怕對嗎？不要哭太多，愛著你的人們，不要忘記還有我們，一切都會好起來。」

▲▼雷／《男朋友》唯美結局！宋慧喬追回摯愛：我想待在你身邊（圖／翻攝自tvN）

▲▼惠仁鼓起勇氣說出多年的心聲。（圖／翻攝自tvN）

▲▼雷／《男朋友》唯美結局！宋慧喬追回摯愛：我想待在你身邊（圖／翻攝自tvN）

金振赫與車秀賢分手後，每天悶悶不樂，身為多年好友的趙惠仁，終於鼓起勇氣說出心聲：「雖然有點害羞，我喜歡過你。」她每次都在筆記本裡寫著，金振赫到底何時才會知道她的心思，直到看見男方願意為代表付出一切、積極前進的時候，「我曾自私的想過，我應該只是喜歡你，沒有真正愛過你。」她鼓勵金振赫：「你是個很帥氣的人，跟代表一樣帥氣，所以我會為你應援。」

▲▼雷／《男朋友》唯美結局！宋慧喬追回摯愛：我想待在你身邊（圖／翻攝自tvN）

▲▼媽媽造成兩人分手，很自責。（圖／翻攝自tvN）

▲▼雷／《男朋友》唯美結局！宋慧喬追回摯愛：我想待在你身邊（圖／翻攝自tvN）

另一方面，造成兩人分手原因的媽媽，因對兒子內疚，站在公車站等待兒子回家，她也打破沉默開口問金柱赫：「你很怨恨媽媽嗎？」金柱赫反而安慰她：「不會，因為媽媽不知道，我有多愛那個人（車秀賢），她對於我的人生來說是怎樣的意義，就像我愛媽媽、爸爸、弟弟一樣地愛她。」媽媽哭著表示：「你就算怨恨我也沒關係。」但是金柱赫笑著牽起她的手：「我很愛媽媽。」家人對他來說同等重要，當場逼哭媽媽。

▲▼雷／《男朋友》唯美結局！宋慧喬追回摯愛：我想待在你身邊（圖／翻攝自tvN）

▲媽媽向秀賢說抱歉。（圖／翻攝自tvN）

媽媽聽完金振赫的一番話，做了一桌家常菜找上車秀賢，內疚表示，「我好像做錯了，振赫說他很愛我，也很愛代表，他說他要同時保護我們，都是因為我（才分手）。」但車秀賢表示，其實主因不是因為媽媽反對兩人，「我也是因為伯母您所擔心的問題才分手的，我真的喜歡他，我不希望他也承受跟我一樣的痛苦，不是因為您，我覺得這也是愛，所以才分手的。」

車秀賢因爸爸收賄事件，不斷沈浸在負面情緒裡，金振赫為了追回她，送了一雙高跟鞋，勾起兩人在古巴的回憶，信件上寫著：「最近妳一直在經歷辛苦的事，記住當初我們走過的那些幸福步伐，妳是我唯一的摯愛，不要忘記了。」

▲▼雷／《男朋友》唯美結局！宋慧喬追回摯愛：我想待在你身邊（圖／翻攝自tvN）

▲▼車秀賢、金振赫重修舊好。（圖／翻攝自tvN）

▲▼雷／《男朋友》唯美結局！宋慧喬追回摯愛：我想待在你身邊（圖／翻攝自tvN）

車秀賢終於認知到自己不能沒有金振赫，洗出男方給她的底片，每張照片裡的自己都笑得幸福，她奔出房門追回真愛，最後在公園找到金振赫，「和你在一起的時間，我都在笑，我不知道我笑得那麼幸福，沒有你的話，我就笑不出來了。讓我在你身邊，在你身邊幸福地笑著，很抱歉，我先說分手。」兩人雪裡深吻，1年後，兩人就像一般的情侶走在路上約會，互相幫對方拍照，幸福地生活著。

▲▼雷／《男朋友》幸福結尾。（圖／翻攝自tvN）

▲《男朋友》幸福結尾，讓劇迷非常滿意。（圖／翻攝自tvN）

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

女在車道狂奔遭柵欄無情KO　網友重播10次笑喊：太療癒

推薦閱讀

雷／《阿爾罕》爛尾被罵翻！玄彬下場竟消失了　劇迷：超生氣

梁耀燮入伍剪極短平頭！道別HIGHLIGHT成員　親手信逼哭粉

尖叫聲！「臉蛋天才」車銀優3月登台　ASTRO巡演首站獻台粉

金在中、少時俞利2、3月接棒登台！　過完年陪伴台粉

大學生衝上台熱唱⋯是李聖經本人！　台下粉絲驚呆安靜了

13年前喝下強力膠果汁！允浩患恐慌症　逼自己灌10瓶柳橙汁

首爾直擊／搏命殺活屍！朱智勳拍《李屍》左腳骨折：導演險丟命

雷／她刺玄彬心臟！《阿爾》遊戲又bug⋯劇迷虐喊：不要悲劇

這身材42歲你信？韓女星產一子　1個月內瘦回火辣纖腰

尖叫！李聖經長腿辣跳BLACKPINK《DDU-DU》　電暈全場粉絲

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

尾牙播錯影片！她開房男員工「歡樂偷情照」全流出　全場傻眼：她男友綠爆

「兒子」紐西蘭當兵意外去世！葉全真哽咽：他夢想還沒完成

老蕭LV圍巾不捨脫…周杰倫「哥買給你！」　他秒傳30萬收據請款

劉以豪怒了：那是我家！　「住家被公開」飆34字護家人

斯亞尾牙「掉出超兇半球」！　對比12年前《黑澀會》網驚：真的長大了

白癡公主「封奶7年真相」　邪惡視角A罩杯升級..網激推：超兇！

還記得「薇薇德德」嗎？　友爆分手真相：女的跟人跑了

小鬼公開《玩很大》錄影照：這陣容厲害了！　網激動：黃隊被壓著打

男星軍訓重傷亡！「榴彈炮車輾胸腹」女友300字心碎：下輩子當夫妻

小玉曾是偶像練習生！　年收500萬「2罪狀犯業界大忌」老闆慘被洗臉

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《後宮甄嬛傳》女星媽媽車禍逝世！　跨年夜走路邊遭撞…搶救23天宣告不治
  2. EXO是永遠的家！　D.O.義氣告白催淚：成員對我來說是一生的朋友
  3. 《以團之名》打臉酸民！超強練習生登場　網瘋推：樂華全團pick
  4. 黃旼炫道別：不能說下次見⋯　Wanna One催淚下台一鞠躬
  5. 《知否》女星遭爆是「吳秀波小四」　2人同遊歐洲
  6. 正妹網紅自爆縫雙眼皮！　曝手術前後「對比照」網驚：以前比較正
  7. 奶茶妹妹3億豪宅賣給她！　新主人網紅臉曝光…網驚「撞臉蛇精男」
  8. 李千那演唱會寵粉「3大驚喜」　2大男星登台合唱！
  9. Wanna One解散演唱會哭成一團　姜丹尼爾「中空露肚」解放腹肌
  10. 雷／宋慧喬淚喊：想待你身邊！《男朋友》雪地深吻結局網推爆

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366