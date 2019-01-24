雷／宋慧喬淚喊：想待你身邊！《男朋友》雪地深吻結局網推爆

記者吳睿慈／綜合報導

南韓浪漫戲劇《男朋友》由朴寶劍、宋慧喬主演，宋慧喬飾演的童話酒店代表車秀賢，因爸爸從政、成為各界注目的「公主」，她愛上身份差距疏遠的金振赫（朴寶劍飾演），卻讓男方成為輿論的焦點。車秀賢卻因為金振赫家人的關係，狠心切斷兩人的戀情，直到16集，兩人認定彼此是摯愛，圓滿結局。

車秀賢提出分手後，金振赫消沈了多日，終於鼓起勇氣找上女方，說明自己的心意：「妳按照妳所希望的方向走也可以，但沒辦法要求我也走一樣的方向，因為我無法跟妳分手。你分手，但我要繼續愛妳。」為了追回女方，他以自己的方式默默等待，不時傳訊息安慰，或者擔任司機送車秀賢回家。

▲▼車秀賢爸爸最後遭逮補。（圖／翻攝自tvN）

車秀賢爸爸退出大選，並承認收了不法賄金，車媽媽最終放棄自己想成為總統夫人的夢想，現身警局作證「確實收到不法資金」，隔日，警方便找上門逮補車宗鉉。車秀賢沒能見到爸爸最後一面，她在車上悲傷落淚，此時，金振赫傳來簡訊安慰：「你很害怕對嗎？不要哭太多，愛著你的人們，不要忘記還有我們，一切都會好起來。」

▲▼惠仁鼓起勇氣說出多年的心聲。（圖／翻攝自tvN）



金振赫與車秀賢分手後，每天悶悶不樂，身為多年好友的趙惠仁，終於鼓起勇氣說出心聲：「雖然有點害羞，我喜歡過你。」她每次都在筆記本裡寫著，金振赫到底何時才會知道她的心思，直到看見男方願意為代表付出一切、積極前進的時候，「我曾自私的想過，我應該只是喜歡你，沒有真正愛過你。」她鼓勵金振赫：「你是個很帥氣的人，跟代表一樣帥氣，所以我會為你應援。」

▲▼媽媽造成兩人分手，很自責。（圖／翻攝自tvN）



另一方面，造成兩人分手原因的媽媽，因對兒子內疚，站在公車站等待兒子回家，她也打破沉默開口問金柱赫：「你很怨恨媽媽嗎？」金柱赫反而安慰她：「不會，因為媽媽不知道，我有多愛那個人（車秀賢），她對於我的人生來說是怎樣的意義，就像我愛媽媽、爸爸、弟弟一樣地愛她。」媽媽哭著表示：「你就算怨恨我也沒關係。」但是金柱赫笑著牽起她的手：「我很愛媽媽。」家人對他來說同等重要，當場逼哭媽媽。

▲媽媽向秀賢說抱歉。（圖／翻攝自tvN）



媽媽聽完金振赫的一番話，做了一桌家常菜找上車秀賢，內疚表示，「我好像做錯了，振赫說他很愛我，也很愛代表，他說他要同時保護我們，都是因為我（才分手）。」但車秀賢表示，其實主因不是因為媽媽反對兩人，「我也是因為伯母您所擔心的問題才分手的，我真的喜歡他，我不希望他也承受跟我一樣的痛苦，不是因為您，我覺得這也是愛，所以才分手的。」

車秀賢因爸爸收賄事件，不斷沈浸在負面情緒裡，金振赫為了追回她，送了一雙高跟鞋，勾起兩人在古巴的回憶，信件上寫著：「最近妳一直在經歷辛苦的事，記住當初我們走過的那些幸福步伐，妳是我唯一的摯愛，不要忘記了。」

▲▼車秀賢、金振赫重修舊好。（圖／翻攝自tvN）



車秀賢終於認知到自己不能沒有金振赫，洗出男方給她的底片，每張照片裡的自己都笑得幸福，她奔出房門追回真愛，最後在公園找到金振赫，「和你在一起的時間，我都在笑，我不知道我笑得那麼幸福，沒有你的話，我就笑不出來了。讓我在你身邊，在你身邊幸福地笑著，很抱歉，我先說分手。」兩人雪裡深吻，1年後，兩人就像一般的情侶走在路上約會，互相幫對方拍照，幸福地生活著。

▲《男朋友》幸福結尾，讓劇迷非常滿意。（圖／翻攝自tvN）