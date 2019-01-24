《哈利波特》奈威錢包被偷　只要回「一塊鐵片」原因閃瞎

記者傅家妤／綜合報導

英國男星馬修路易斯（Matthew Lewis）因為在《哈利波特》中飾演「奈威隆巴頓」走紅，他在2018年5月與交往快兩年的圈外女友完婚，如今還沉浸在新婚的甜蜜中。他日前在推特上透露，錢包被偷走了，但是不期待竊賊將信用卡、現金歸還，只希望對方可以把老婆送他的小牌子寄回。

▲馬修路易斯憑藉著「奈威」紅遍全球。（圖／翻攝自網路、IG／馬修路易斯）

馬修路易斯日前在推特上發文喊話：「如果你昨天在東倫敦偷了我的錢包，或是你只是拾獲，那是你的了，請保存，那些現金、卡還有其他東西，你都可以收著。」他唯一要求對方寄還的東西就是「一塊鐵片」，特別的是上面刻有老婆給他的話，因此對他來說非常珍貴。

▲馬修路易斯錢包被偷，卻只想著要回老婆送的鐵片。（圖／翻攝自IG／馬修路易斯）

不在乎財物，想要的僅僅就是一塊老婆送的鋼片，足見馬修路易斯對對方的愛。馬修路易斯與老婆安琪拉瓊絲（Angela Jones）在2018年完婚，但兩人的愛情故事是在2016年開始，當時他在奧蘭多環球影城，宣傳哈利波特主題樂園時認識了當時擔任活動企劃的安琪拉瓊絲，不過女方和他在一起前還是已婚身分，一直到同年7月才辦好離婚手續，小倆口隨即陷入熱戀，交往不到1年他就在巴黎鐵塔下求婚。

▲馬修路易斯發文。（圖／翻攝自推特／馬修路易斯）