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「Gay Netflix」讓台灣成亞洲同志燈塔！林志杰登外媒影響力榜單

記者洪文／綜合報導

2019年世界經濟論壇（WEF）22日揭幕，和《時代雜誌》齊名的紐約《新聞週刊》（Newsweek）因應本屆主題「全球化4.0：打造第四次工業革命時代的全球結構」，公佈了一份榜單「The Creative Class of 2019」，表揚全球15位在科技、經濟、人權及環境等領域提供創新服務與解決方案的人士。杰德影音創辦人林志杰也名列其中，這是台灣人首次獲此殊榮，同在名單上的還有2015年諾貝爾物理獎得獎人梶田隆章（Takaaki Kajita），以及獲2019年諾貝爾和平獎提名的阿曼達·阮（Amanda Nguyen）等人。

▲▼「Gay Netflix」讓台灣變成亞洲同志燈塔！林志杰登上外媒影響力榜單。（圖／杰德影音）

▲林志杰是亞洲最大LGBTQ影音平台──GagaOOLala屬於你的故事創辦人。（圖／杰德影音提供）
  
林志杰一手創立台灣國際酷兒影展，也是亞洲最大LGBTQ影音平台──「GagaOOLala屬於你的故事」創辦人，他推動數位內容多年，曾獲金馬獎、台北電影節、新聞局輔導金等各項肯定，本身也是一名出櫃男同志的他，在接受《新聞週刊》採訪時表示：「創辦酷兒影展和GagaOOLala影音平台的初衷，正是因為許多台灣人對於同志仍存在誤解或歧見。我希望台灣的LGBTQ群眾無論出櫃與否，都可以在這些影像故事中找到共鳴，讓每一位曾經徬徨、受傷的同志朋友，知道自己並不是孤單一人。」

GagaOOLala營運邁入第3年，平台註冊用戶即將突破15萬人，其中不乏異性戀者，林志杰透露：「當然多數是為了看好電影慕名而來，但許多人因為平台上的影視內容，才真正開始認識同志。LGBTQ族群不是只有一種樣貌，在同志或酷兒的標籤之外，同時具備子女、伴侶、或父母等多元身分。唯有看見這樣的多元性，才能一視同『人』的看待同志族群。」

▲▼「Gay Netflix」讓台灣變成亞洲同志燈塔！林志杰登上外媒影響力榜單。（圖／杰德影音）

▲林志杰一手創立酷兒影展。（圖／杰德影音提供）

細數林志杰過去5年的里程碑，其實正呼應了台灣近年的同志平權之路。2014年共同創辦台灣國際酷兒影展為多元性別發聲，串起一個個堅韌的LGBTQ生命故事；2016年發起酷摩沙獎，獎勵各行各業為同志平權發聲獻出己力的人物、品牌、與作品。

2016年底，林志杰有感於實體活動傳遞訊息之速度與效果有限，因此全力投入網路服務的建置，分別開啟GagaTai與LalaTai男女同志娛樂生活資訊網，分享新聞時事與影視娛樂大小事，豐富精彩同志圈生活；同期亦在OTT元年推出GagaOOLala影音平台，誓言打破時間地理限制，讓各國同志影像故事透過網路深入各地，並做為將台灣在地作品向外推出被世界看見的平台。接著，婚姻平權運動來到白熱化的轉折點，他和「婚姻平權大平台」的夥伴組織點亮計劃，號召全國公民不分異同，讓各選區立法委員聽見支持婚姻平權和性平教育的聲音，齊力點亮台灣。

2017年起，林志杰開始製作本土同志影視內容，包括台菲合製電影《他和他的心旅程》，講述原住民同志男孩與尋母的菲律賓男孩之間，彼此扶持與身分認同的真切友誼、短片《索多瑪的貓》以尖銳角度與露骨畫面點出時下熱衷交友網站的同志文化、紀錄片影集《酷兒台灣》更以4集長度述說台灣最受忽略的同志樣貌，深入聚焦多元議題包括：變裝皇后、手天使、與代理孕母。林志杰運用他在多年頻道代理的經驗與數位媒體資源，積極投入他最關心的社會議題，期許自己發揮影響力改變社會現狀。

▲▼「Gay Netflix」讓台灣變成亞洲同志燈塔！林志杰登上外媒影響力榜單。（圖／杰德影音）

▲《酷兒亞洲》2018年推出。（圖／杰德影音提供）

 《紐約時報》曾說台灣是亞洲同志的燈塔，列出GagaOOLala平台開放服務的13個亞洲國家，會發現印尼、馬來西亞、新加坡等同性性行為仍違法的國家也赫然在列，林志杰解釋：「（同性戀）越是不被允許的國家，GagaOOLala越有存在的必要。我們能做的十分有限，在同性性行為除罪化到來之前，我們有責任讓這些國家的同志朋友知道他們沒有錯。」

受使命感驅使，林志杰於2015年便創辦APQFFA亞洲酷兒影展聯盟，連結包括大陸、日本、南韓、東南亞、澳洲等同志影展，整合各國影展資源讓各地酷兒影片透過影展放映受到更多關注與了解。2018年GagaOOLala製作了第一季的《酷兒亞洲》，串聯4個國度的LGBTQ人士和影像工作者，以紀錄片形式反映性別酷兒在亞洲面臨的困境。

相較於Netflix等積極推廣內容在地化的OTT平台，定位「Gay Netflix」的GagaOOLala似乎又多了一份社會責任，不僅讓同志娛樂跟上主流，優化人們的觀影體驗，林志杰說已有計畫持續擴大GagaOOLala觀看地區，服務更多同志朋友外，在平權路上亦透過影片訴說故事，讓大眾認識並接納多元，逐步消除因不了解而生的歧視。

▲▼「Gay Netflix」讓台灣變成亞洲同志燈塔！林志杰登上外媒影響力榜單。（圖／杰德影音）

▲Gagaoolala服務擴及13個亞洲國家。（圖／杰德影音提供）
  
提及未來發展方向，林志杰表示：「2014年台灣國際酷兒影展，我們不斷思考如何將海外電影引進台灣；2016年上線的GagaOOLala串流媒體平台，則是如何藉由OTT服務，讓同志影視內容在亞洲遍地開花；2019年我們即將推出LGBTQ影視內容創投媒合平台『GOL Studios』，這是一個整合劇本創意、拍片技術資源、資金、與發行管道的國際網絡。一部影片可以在任何地方構思、在GOL Studios上找到在地和外國的資金與技術支援，然後發行給全球觀眾觀賞。」GOL Studios服務計畫將於2019年3月正式上線。
 
面對境外OTT平台虎視眈眈，林志杰希望趁著全球化4.0的浪潮，於台灣站穩腳尖，並著眼全球合作開發與內容發行。台灣影視產業的下一步是什麼？會是同志影視與粉紅經濟？答案或許就在 GOL Studios（內容）加上GagaOOLala（通路）的組合裡。

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關鍵字

林志杰, 世界經濟論壇, GagaOOLala

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