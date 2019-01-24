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喬治克隆尼驚傳婚變！　老婆帶走龍鳳胎離家

記者傅家妤／綜合報導

好萊塢影星喬治克隆尼（George Clooney）與人權律師艾默阿拉穆丁（Amal Alamuddin）於2014年完婚，三年後迎來一對龍鳳胎亞歷山大和艾拉，一家四口生活幸福美滿，兩人一直也都是演藝圈中的模範夫妻。沒想到近日就爆出，兩人感情生變、大吵了一架，艾默還因此離家出走了。

▲▼ 大衛貝克漢,David Beckham,喬治克隆尼,George Clooney,艾默克隆尼,Amal Clooney,維多利亞貝克漢,Victoria Beckham,辣妹合唱團。（圖／路透社）

▲喬治克隆尼被爆出與老婆大吵，兩人感情生變。（圖／路透社）

根據外媒《Radar Online》報導，喬治克隆尼與老婆感情生變，「兩人距離離婚之日已經不遠。」知情人士透露，「喬治克隆尼希望大家一起辦到新房子，但艾默不肯，兩人大吵了一架。」如今艾默還把一對龍鳳胎帶走，更打算把他們帶到義大利。

▲▼喬治克隆尼龍鳳胎正臉曝光。（圖／達志影像）

▲艾默去年年底剛被拍到在喬治克隆尼的陪伴下，帶著一對子女，一起到紐約參加聯合國舉辦的頒獎典禮。（圖／達志影像）

消息還稱，喬治克隆尼因為見不到小孩，也變得鬱鬱寡歡，不斷地用短訊轟炸艾默，要求見小孩，「他不想婚姻結束，他還是很愛艾默，也很愛兩個小孩，因此他很痛苦。」但艾默似乎更傾向於離婚。對於該離婚爆料，喬治克隆尼團隊隨即出面闢謠，「這個故事完全是虛構的。」否認2人婚姻觸礁。

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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喬治克隆尼, George Clooney, 艾默阿拉穆丁, Amal Alamuddin

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