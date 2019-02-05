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跟著BTS到首爾一日三餐全包辦！　店員熱情帶看「防彈炸醬麵包廂」

文／B

「城市代言人」在2019年開頭就成為熱門話題，不過今天不聊台灣政治，而是要帶大家到「首爾市代言人」防彈少年團的腳步，來趟首爾踩點之旅。從咖啡館、炸醬麵到韓式烤肉，，跟著這一套秘笈不只可以GET同款，一天三餐的肚子都填飽飽了呢！

▲▼BTS首爾踩點「一日三餐」。（圖／翻攝自VLIVE）

▲防彈少年團「一日體驗咖啡師」的飲料，在首爾真的可以喝到。（圖／翻攝自VLIVE）

早餐：來一杯「防彈少年團」同款口味咖啡

在防彈少年團自製綜藝節目《Run BTS! 2018》第45回中，他們以「防彈咖啡店」為主題，穿上帥氣的白襯衫挑戰「一日咖啡師」。拍攝地點就是位於漢南洞的「&gather」咖啡店。防彈少年團們挑戰製作的包括：奶油拿鐵、玫瑰拿鐵、檸檬咖啡、草莓拿鐵、黃豆年糕拿鐵等飲品，全都在首爾市內就可以喝到，加上上午8點就開門，可以來享用早午餐。

▲▼BTS首爾踩點「一日三餐」。（圖／翻攝自VLIVE）

▲防彈少年團「一日體驗咖啡師」的飲料，在首爾真的可以喝到。（圖／翻攝自VLIVE）

店家也和粉絲們合作，會在包括成員生日等重要節目發生小卡和應援杯套外，店內走輕工業風，有著霓虹燈管牆面總是擠著人要拍照。原因無它，正是因為防彈少年團在店內拍攝後，成員V和J-Hope也在這面牆前方拍照並上傳推特，因此也成為了粉絲們必定要「GET同款」的地方。

▲▼BTS首爾踩點「一日三餐」。（圖／翻攝自VLIVE）

▲▼防彈少年團V在「網美牆」前留下照片，到店內就可以拍到一樣的場景。（圖／翻攝自推特、B提供）

▲▼▲▼BTS首爾踩點「一日三餐」。（圖／翻攝自VLIVE）。（圖／B提供）

B趁著防彈少年團首爾演唱會時，也和朋友一起去「GET同款」了，店家離市區並不遠，但確實不太是一般觀光客會到的地方。從車站出來後，跟著地圖走大約5分鐘就可以抵達，外觀並不是非常起眼，要多注意招牌。當天B喝了JIMIN同款的奶油拿鐵，細緻的奶油味讓人有幸福感，而朋友則喝了V同款的黃豆年糕拿鐵，喝起來有點像「擂茶」的味道，是想喝無咖啡因飲料的好選擇。

▲▼▲▼BTS首爾踩點「一日三餐」。（圖／翻攝自VLIVE）。（圖／B提供）

▲首爾演唱會時正好碰上柾國生日前夕，店內有粉絲準備的應援。（圖／翻攝自B提供）

《Run BTS! 2018》拍攝地
店名：&gather
交通方式：京義中央線 漢南洞站 1號出口 步行約5分鐘可抵達
營業時間：平時 08:00~21:00 周末、國定假日 11:00~20:00

午餐：防彈少年團「吃了92萬」的炸醬麵！

防彈少年團成員柾國在高中入學典禮當天，曾被哥哥們帶到這家位於木洞的「東天紅」中華料理吃炸醬麵。三年後，在柾國高中畢業典禮的那天，成員們依舊到了同一間店聚餐，而這也是柾國第一次掏腰包請哥哥們吃飯，一請金額就高達92萬韓元（約台幣2萬5315元）！不過隊長RM有解釋，是他們幾乎把菜單的菜全都點，包括糖醋肉、乾烹雞等較為高價的料理。

▲▼BTS首爾踩點「一日三餐」。（圖／翻攝自VLIVE）

▲▼BTS首爾踩點「一日三餐」。（圖／翻攝自VLIVE）

▲防彈少年團在柾國高中入學、畢業那天，都到了同一間餐廳吃炸醬麵。（圖／翻攝自推特）

B和朋友實地走訪一次，店內擁有中文菜單，其他這家店雖然不能說是平價，但也絕非消費不起的價格，一份最便宜的炸醬麵是6000韓元。重要的是食物真的美味，難怪會成為防彈少年團指定聚餐地點。點餐時可直接向店員詢問「防彈SET」，如果客人不多且包廂無客人時，店員甚至會開放「防彈包廂」讓粉絲們參觀。

▲▼▲▼BTS首爾踩點「一日三餐」。（圖／翻攝自VLIVE）。（圖／B提供）▲▼▲▼BTS首爾踩點「一日三餐」。（圖／翻攝自VLIVE）。（圖／B提供）

▲店員帶看「防彈包廂」，以及推薦炸醬麵和糖醋肉的「防彈套餐」。（圖／B提供）

防彈少年團 指定聚餐地點
店名：東天紅
交通方式：5號線木洞站4號出口，位於大樓內，跟隨NAVER地址指示即可抵達，約步行15分鐘
營業時間：

晚餐：防彈少年團「吃到成老主顧」私下愛去的烤肉店

其實這家店，嚴格說來應該是以SHINee成員泰民為首的「泰民LINE」熱愛的聚餐地點，而JIMIN身為「泰民LINE」之一的成員，或許是一試成主顧，之後也帶著防彈少年團成員私下光臨，甚至二訪、三訪。這間店的特別之處，在於採用在韓國只有0.01%的名品「杜洛克豬肉」，肉質鮮甜加上價格比一般豬肉貴，因此叫做「黃金豬」。

▲▼▲▼BTS首爾踩點「一日三餐」。（圖／翻攝自VLIVE）。（圖／B提供）

▲防彈少年團成員JIMIN私下愛去的烤肉店「黃金豬食堂」。（圖／B提供）

不同於其他店家以油脂豐富的五花肉為招牌，在黃金豬食堂最後歡迎的反而是豬頸肉。店員烤肉手法非常專業，加上高品質的肉質，在鐵板上烤得金黃焦脆，配上泡菜完全是人間享受，難怪能在遍地烤肉店的首爾殺出重圍。

▲▼▲▼BTS首爾踩點「一日三餐」。（圖／翻攝自VLIVE）。（圖／B提供）

▲防彈少年團成員JIMIN私下愛去的烤肉店「黃金豬食堂」。（圖／B提供）

雖然不是高檔名店，但據悉光是防彈少年團JIMIN私下就至少光臨超過三次，還曾經帶柾國一起來吃。兩人也為店家留下的簽名，卻不是在公開的地方可以看到。B的朋友曾經表示「想看JIMIN的簽名」，店員最後拿出了一本冊子，裡頭就有許多明星光顧後留下的簽名，下次有機會到店內，也可以詢問店家喔。

防彈少年團「一試成主顧」　高貴不貴的韓式烤肉店
店名：黃金豬食堂
地址：首爾特別市中區新堂洞 370-69
營業時間：16:00～23:00

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關鍵字

防彈少年團, BTS, V, 泰亨, 金泰亨, J-Hope, Jimin, Jin, Suga, 柾國, RM

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