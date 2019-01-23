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《皓鑭傳》媽慘死吳謹言沒眼淚　于正護「張曼玉也這樣演」

記者傅家妤／綜合報導

藝人吳謹言在2018年以《延禧攻略》大紅，近來隨著主演的新劇《皓鑭傳》播出，再度掀起不少話題，她在第一集眼睜睜看著生母被丟下井，經歷喪母之痛卻只有大吼，臉上一滴淚都沒有，演技被網友質疑。對此，該劇導演兼編劇于正隨即出面力挺，更用張曼玉來舉例，大讚吳謹言的演技有很大的進步。

▲《皓鑭傳》吳謹言趴地大哭。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲《皓鑭傳》吳謹言在第一集就歷經各種劫難。（圖／翻攝自愛奇藝）

《皓鑭傳》在第一集，就讓吳謹言所飾演的「皓鑭」經歷了被繼母誣陷「與人私奔，有辱家風」，遭丟進池塘，好不容易存活下來、回到家，卻親眼看著生母被丟入井底溺斃，當時她趴在地上大吼，但眼裡並沒有淚水，連眼眶也沒有泛紅，該幕戲遭到網友狠酸：「母親死了眼淚都沒有，全靠吼」。

▲《皓鑭傳》吳謹言趴地大哭。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲《皓鑭傳》吳謹言趴地大哭，但被網友狂酸「沒眼淚」。（圖／翻攝自愛奇藝）

對此，導演于正日前忍不住跳出替吳謹言說話，稱人在經歷猝不及防的親人遇害時，是不會哭的，「因為大腦來不及接受，也不願意接受這樣的訊息，隨後他還用了張曼玉在《甜蜜蜜》當中的演法舉例，「張曼玉看到曾志偉的屍體時，她先笑了，然後才是哭，因為悲傷時需要時間去傳遞的。」

隨後，于正也強調，並非要反駁觀眾的意見，只是想表達「什麼才是好表演」的想法。文末，他也不忘肯定吳謹言的努力：「吳謹言在《皓鑭傳》」的表演有很多毛病，著跟閱歷和經驗都有關係，但是比起《延禧攻略》來說已經進步很多了。」

▲▼于正幫腔吳謹言。（圖／翻攝自微博／于正）

▲▼于正幫腔吳謹言。（圖／翻攝自微博／于正）

▲▼于正幫腔吳謹言。（圖／翻攝自微博／于正）

▲▼于正幫腔吳謹言。（圖／翻攝自微博／于正）

▲于正發文。（圖／翻攝自微博／于正）

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吳謹言, 皓鑭傳, 于正

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