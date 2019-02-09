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斯亞0收入白飯醬油吃1年！退Twinko又遇吳宗憲：至今想退演藝圈

記者盧薇淩／專訪

斯亞在《黑澀會妹妹》時名為「糖果」，當年出道才15歲，短暫成名後，她有1年多的空白期，當時不顧家人反對堅持走演藝圈，每月卻只有不到幾千元的微薄收入，她花500元買了一大包白米，餐餐混著醬油吃，也因為不願示弱的自尊，始終不想低頭向家人求救；後來加入女團Twinko也載浮載沉，直到在《綜藝大熱門》被吳宗憲賞識簽下，才得以個人身份發片、開演唱會。

▲▼斯亞演唱會專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲斯亞最低潮時曾餐餐白飯拌醬油下肚。（圖／記者湯興漢攝）

說起最低潮的階段，斯亞才高中，每月幾乎0通告，頂多月入幾千元，她買了一袋米，長達1年多只吃白米飯加醬油，內分泌嚴重失調，原本42公斤卻虛胖到48公斤，某次參加戲劇試鏡時，還被酸「太胖了，是豬嗎？」但她又因為自尊，不願向家人開口拿錢，「小時候心中有道很厚的牆，不知在堅持什麼，如果我當時沒顧慮這麼多，我就不會這麼辛苦，但沒這麼辛苦，可能就不會珍惜現在的路。」後來被經紀人強迫帶去看中醫調理身體，才逐漸恢復正常。

▲▼斯亞演唱會專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲斯亞15歲就從《黑澀會妹妹》出道。（圖／記者湯興漢攝）

後來斯亞加入女團Twinko，繼續闖蕩一陣子後，公司決定不續約，她又繼續在演藝圈載浮載沉。坦言從出道以來，多次想退出演藝圈，斯亞說：「一直都有（放棄）這想法，至今還是會，會想放棄是覺得自己不快樂，不知到還可以做什麼，心情容易波動，這時身邊朋友很重要，給我力量調整。」

▲▼鹿希派&斯亞FAMOUS PIE演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲斯亞曾短暫加入過Twinko。（圖／記者湯興漢攝）

當時突然退出Twinko，團員對外表示不知情，彷彿斯亞不告而別，她受訪時對此說：「她們知道啊，可能是被說不能說吧。」外傳和團員有心結而退團，她也說團員私下仍會聯絡，生日也送上祝福，「演藝圈很小，遇到還是會打招呼，沒有說要跟誰好，就是大家努力工作。」前團員們在她去年發片時道喜，彼此還是朋友嗎？她說：「是啊。」對於不合說一笑置之，「就不要理會，人生要計較這麼多，太累了吧。」

▲▼鹿希派斯亞演唱會專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲斯亞被吳宗憲相中，和鹿希派成為同門。（圖／記者湯興漢攝）

退出Twinko後，斯亞被吳宗憲賞識後簽下，被問哪個機緣被綜藝天王看中？她透露是某次在《綜藝大熱門》表演高空吊環後，當時底下只有軟墊、沒有保護拉繩，卻要在空中無止盡轉圈，「很想吐，下來之後馬上唱跳，又要克服音準問題。」猜測是那次的敬業表現被吳宗憲賞識，但自己從未問過他「why me？（為什麼是我）」，只是珍惜現在繼續努力。

▲▼斯亞演唱會專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲斯亞今年26歲，已單身3年多。（圖／記者湯興漢攝）

低潮後宛如被吳宗憲「救起」，斯亞面對網友酸言，小時候會走心偷哭，現在卻更豁達，不時被酸整形，她坦然說：「其實你們看一下自己，跟國小也是長不一樣啊，10幾年怎可能沒變呢？包括我個性、講話方式、髮型、穿搭都會變。」對於負評，看一看，大笑後就過。

今年26歲，單身快3年多的斯亞被問起感情狀態，笑說：「好像都沒人追耶，大家把我當朋友而已，有時候我蠻man的，被當哥兒們。」也說身旁有不少男性，但大多都是「姐妹」，表示老闆吳宗憲沒有禁愛令，但她會自我要求，專注事業。說起理想型，她喜歡韓系，例如韓星朴敘俊，年齡範圍上至9歲、下至3歲，但身高至少180公分以上，「還要好相處，不要管東管西。」不過現在想繼續衝刺事業，對於戀愛一事，笑說一切隨緣。

▲▼鹿希派&斯亞FAMOUS PIE演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲▼斯亞日前和鹿西派舉行新歌演唱會。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼鹿希派&斯亞FAMOUS PIE演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲▼鹿希派&斯亞FAMOUS PIE演唱會。（圖／記者張一中攝）

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鹿希派, 吳宗憲, 斯亞

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